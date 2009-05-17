توجه به خدمات در بخش IT حجم زیادی از صادرات غیرنفتی را پوشش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، منوچهر سلطانی ظهر یکشنبه در اولین همایش و کارگاه آموزشی کاربردهای تجاری اینترنت، کسب و کار الکترونیکی و بانکداری نوین در محل سازمان بازرگانی خراسان رضوی افزود: اگر بتوانیم حتی یک درصد از سهم بازار بزرگ IT دنیا را بدست آوریم می توانیم به اندازه تمام سقف صادرات کالای غیرنفتی خلق مزیت و ارزش افزوده داشته باشیم.

وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی در بخش نرم افزاری متولی توسعه تجارت الکترونیک در کشور است گفت: در این راستا سازمان بازرگانی خراسان رضوی در دو محور آموزشی شامل آموزش واحدهای صنفی و آموزش دانش آموزان مقطع دبیرستان و دانشجویان در راستای فرهنگ سازی استفاده از تجارت الکترونیک اقدام می نماید.

سلطانی با اشاره به اینکه حرکت به سمتی است که واحدهای صنفی در آینده ای بسیار نزدیک از وضعیت کنونی خارج خواهند شد افزود: در این جهت ،واحدهای صنفی به سمت و سوی کسب و کار الکترونیکی سوق می یابند.

وی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده در سالهای گذشته ، سهم تجارت الکترونیکی در اقتصاد ما کم است در حالیکه سهم تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی امروزه به سرعت در حال رشد است.

سلطانی خاطر نشان کرد: برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور باید در قوانین و آموزش در بخش های بانکداری، بیمه، صادرات و واردات تغییرات اساسی صورت پذیرد و دولت باید زیرساختهای لازم را برای ورود بخش خصوصی به این عرصه فراهم نماید.



