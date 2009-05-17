سفر رئیس جمهور اوگاندا به تهران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر ،‌ روسای جمهوری اسلامی ایران و اوگاندا بعد از اتمام مذاکرت دو روزه خود به تشریح نتایج آن در جمع خبرنگاران پرداختند.

در پایان سفر رسمی رئیس جمهوری اوگاندا به تهران، احمدی نژاد و موسیوینی از یگان احترام حاضر در میدان سان دیدند.

رئیس جمهوری اوگاندا روز شنبه به همراه وزیران خارجه، انرژی ، دفاع و کشاورزی برای انجام مذاکره و گفتگو با مقامات عالی رتبه ایران وارد تهران شد.

سفر رسمی هیئت اوگاندایی صبح یکشنبه با امضای بیانیه مشترک میان دو کشور که به امضای "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و "اوری هنری اوکنلو" وزیر امور بین الملل اوگاندا رسید، پایان یافت .

بیانیه مشترک جمهوری ایران و اوگاندا در حضور دکتر احمدی نژاد و موسوینی به امضا رسید.

در این بیانیه بر گسترش روابط دوجانبه در همه زمینه ها تاکید شده است .

افزایش و توسعه همکاری ها در زمینه های کشاورزی ، انرژی و آموزش از جمله مواردی است که در بیانیه مشترک دو کشور مطرح شده است .