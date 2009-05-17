تمدید اجرای نمایش عروسکی در چهار فرهنگسرای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه در تجربه‌ای متفاوت نمایش "چهار تا بزی و یه گرگی" را با چهار گروه همزمان در چهار فرهنگسرای تهران روی صحنه برده است. این نمایش روایتی مدرن از حکایت "بز زنگوله‌پا" است که با انیمیشن، عروسک‌های یکسان و حرکت‌های مشابه تجربه‌ای سینمایی از یک تئاتر را برای کودکان شمال، شرق و غرب تهران عرضه می‌کند.

داود بنی‌اردلان و سروناز نانکلی کارگردانی این چهار نمایش را بر عهده دارند که هر روز ساعت 18 همزمان در فرهنگسراهای نیاوران، بانو، دختران و سلامت روی صحنه می‌رود. اجرای این نمایش تا 31 اردیبهشت تمدید شده است.

در فرهنگسرای نیاوران آیه کیانپور، علی باروتی، سروناز نانکلی و آتوسا جان‌نثاری، در فرهنگسرای بانو ساناز بیان، کیومرث قنبرزاده، نیما محبی و شقایق شکیبا، در فرهنگسرای دختران مائده غدیری، شیوا تربندی، گلنوش معینی و پریسا پرلی و در فرهنگسرای سلامت سحر زرندی، سارا کامرانی، سپیده اقدامی، عاطفه عاطفه‌پور و نگین زمانی در نمایش‌ها بازی می‌کنند.

سروناز نانکلی طراح و سازنده عروسک‌ها و آنکیدو دارش آهنگساز نمایش "چهار تا بزی و یه گرگی" هستند.