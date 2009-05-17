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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

تمدید اجرای نمایش عروسکی در چهار فرهنگسرای تهران

نمایش عروسکی گروه تی آرت که از سوم اردیبهشت در چهار فرهنگسرای تهران در حال اجراست، به دلیل استقبال علاقمندان تا پایان اردیبهشت روی صحنه می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه در تجربه‌ای متفاوت نمایش "چهار تا بزی و یه گرگی" را با چهار گروه همزمان در چهار فرهنگسرای تهران روی صحنه برده است. این نمایش روایتی مدرن از حکایت "بز زنگوله‌پا" است که با انیمیشن، عروسک‌های یکسان و حرکت‌های مشابه تجربه‌ای سینمایی از یک تئاتر را برای کودکان شمال، شرق و غرب تهران عرضه می‌کند.

داود بنی‌اردلان و سروناز نانکلی کارگردانی این چهار نمایش را بر عهده دارند که هر روز ساعت 18 همزمان در فرهنگسراهای نیاوران، بانو، دختران و سلامت روی صحنه می‌رود. اجرای این نمایش تا 31 اردیبهشت تمدید شده است.

در فرهنگسرای نیاوران آیه کیانپور، علی باروتی، سروناز نانکلی و آتوسا جان‌نثاری، در فرهنگسرای بانو ساناز بیان، کیومرث قنبرزاده، نیما محبی و شقایق شکیبا، در فرهنگسرای دختران مائده غدیری، شیوا تربندی، گلنوش معینی و پریسا پرلی و در فرهنگسرای سلامت سحر زرندی، سارا کامرانی، سپیده اقدامی، عاطفه عاطفه‌پور و نگین زمانی در نمایش‌ها بازی می‌کنند.

سروناز نانکلی طراح و سازنده عروسک‌ها و آنکیدو دارش آهنگساز نمایش "چهار تا بزی و یه گرگی" هستند.

کد مطلب 880209

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