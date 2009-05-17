12 هزار واحد خونی در خراسان جنوبی اهداشد

محمد رضا عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، به مراجعه یک هزار و 743 نفر برای اهداء خون به پایگاه های انتقال خون از ابتدای امسال در استان اشاره کرد و افزود: یک هزار و 377 نفر از این افراد موفق به اهدا خون شدند و مابقی به دلیل کم خونی، فشار خون پائین، حجامت و خالکوبی و در حال استفاده از دارو بدند که از خون دادن معاف شدند.

وی با بیان اینکه 21 درصد مراجعین سال گذشته در استان موفق به اهدا خون نشده اند اظهارداشت: این رقم از ابتدای سالجاری تا کنون 20 درصد بوده است.

مدیرعامل پایگاه منطقه ‌ای انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در افراد اهدا کننده خون تاکنون اچ. آی. وی مثبت گزارش نشده است تصریح کرد: بیش از نیمی از اهدا کنندگان گروه سنی 17 تا 30 می باشند.

به گفته وی شایع ترین گروه خونی در خراسان جنوبی o مثبت و کمیاب ترین گروه خونی در این استان AB منفی می باشد.

عاملی تعداد مراکز خون گیری در سطح استان راچهارمرکز عنوان کرد و افزود: در شهر های فردوس و قاین هر کدام یک مرکز بیمارستانی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه فعال می باشد و دو مرکز نیز شهر بیرجند فعال است.

وی با بیان اینکه امسال هیچ برنامه ای برای افزایش پایگاه های خونگیری در استان نیست بیان داشت: کمبود شدید نیروی انسانی در بخش های مختلف فنی و اداری از مشکلات این سازمان در استان می باشد.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در زمینه اهدا خون به مرحله خود کفایی رسیده است، تصریح کرد:بیش از پنج هزار واحد پلاسما و 500 واحد خونی از استان به استانهای مجاور ارسال شده است.

عاملی اظهارداشت: طی سال 87 بالغ بر10 هزار و 705 فرآورده گلبول قرمزمتراکم، هفت هزار و 998 واحد پلاسما، 879 واحد گلبول قرمز فیلتر شده، دو هزار و دو هزار و 579 واحد پلاکت،160 واحد گلبول قرمز شسته شده و 111 واحد خون کامل در استان تهیه شده است.



وی مصرف این واحد های خونی را عمدتا در بیمارستان ولی عصرو امام رضا(ع) بیرجند دانست و گفت: این فرآورده های خونی برای بیماران تالاسمی، هموفیلی، تصادفات و اعمال جراحی در استان استفاده می شود.