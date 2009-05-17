ورود و خروج کالا از منطقه آزاد قشم 65 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمد اصغرى در نشست مطبوعاتی ظهر یکشنبه توسعه منطقه آزاد قشم را در تمام شاخصها مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طى سال گذشته در راستاى ایجاد طرح‌هاى صنعتى در این منطقه، 5 میلیون و 171 هزار متر مربع زمین به متقاضیان احداث طرح‌هاى صنعتى و نفتى واگذار شده است.

وى یاد‌آور شد: درآمد‌هاى سازمان در سال 87 نسبت به مدت زمان مشابه سال 86 داراى رشدى 42 درصدى است که این رقم حاکى از عملکرد مطلوب بخش‌هاى مختلف را مى‌دهد.

اصغرى ادامه داد: سیر صعودى درآمد‌هاى این منطقه در سال‌هاى اخیر در بخش‌هاى صنعتى، تجارى، خدماتى، گردشگرى، سرمایه گذارى با رشد قابل توجهى مواجه شده است.

وى اضافه کرد: در بخش خدمات شهرى عملکرد سازمان منطقه آزاد در سال گذشته داراى رشد 70 درصدى نسبت به مدت مشابه سال 86 است.

اصغرى تعداد مجوز‌هاى صادره سال 87 در بخش‌هاى صنعتى 53، خدمات 233 و تجارى را 133 اعلام کرد و یادآور شد: این رقم 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داراى رشد است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به سرمایه‌گذارى‌هاى مطلوب انجام شده در بخش گردشگرى جزیره اظهار داشت: طى سال گذشته بیش از 2 میلیون و 283 هزار گردشگر از قشم دیدن کرده‌اند.