گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- جلسه هماهنگی سومین جشنواره دختران آفتاب با حضور حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی هوایی؛ معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان این جشنواره به‌عنوان حامی برگزار شد. در این جلسه معاون پژوهشی و آموزشی سازمان با تاکید بر این که استقلال هسته مرکزی جشنواره دختران آفتاب باید حفظ شود، گفت: برای تدوین سیاستها و تبیین استراتژی حرکت این جشنواره باید از اساتید بزرگ حوزه و دانشگاه بهره گرفت. موسوی هوایی همچنین به مسئولان برگزاری این جشنواره پیشنهاد کرد برنامه‌های خود را در دو حوزه علمی و عملی یعنی نظریه‌ها و راهکارها تنظیم کنند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان گفت: مطبوعات و رسانه‌ها نقش مهم و ارزنده‌ ای در شناساندن الگوی مصرف صحیح به مردم دارند. حجت الاسلام عرب پور با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف" به دستور رهبر فرزانه انقلاب خاطرنشان کرد: ارائه الگوی شرعی، عقلی و منطقی از الگوی مصرف صحیح با اهتمام در به دست آوردن مال حلال، دوری از تجمل گرایی، مدیریت مصرف و پرداخت مقداری از مال خود به فقرا و نیازمندان امکان‌پذیر است.

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: متاسفانه در بسیاری از پروژه‌های صنعتی و عمرانی توجهی به زیر ساختهای فرهنگی نشده و پیوست فرهنگی ندارند. حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی با بیان مطلب فوق در جمع روسای ادارات شهرستانهای تابعه این اداره کل خاطرنشان کرد: به طور معمول بعد از اتمام اینگونه طرحها بسیاری از مشکلات که اکثر آنها فرهنگی است، برای سازمانهای متولی امور فرهنگی بر جای می ماند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: روستاهای فاقد روحانی و بالای 200 خانوار استان تا سال آینده دارای خانه عالم خواهند شد. حجت‌الاسلام مهدی ستوده خاطرنشان کرد: در سال‌جاری با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد‌ ریال 100 باب خانه عالم در روستاهای استان ساخته شده و روحانیون طرح هجرت در آنها استقرار خواهند یافت.

- رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در بازدید از دبیرستانهای وابسته به سازمان در استان یزد گفت: تاسیس دبیرستانهای صدرا از موفقیتهای سازمان تبلیغات اسلامی است. سیدمحمدصادق سیفی هدف از سفر به این استان را استفاده از تجربیات مدیران استانها و نیز خدماتی که تا کنون در زمینه توسعه دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی ارائه کرده‌اند، عنوان و از اقدامات انجام شده دراین راستا تشکر کرد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و طرفداران آنها را به رعایت انصاف و پرهیز از غیبت در تبلیغات انتخاباتی دعوت کرد. حجت‌الاسلام علی شکری با اشاره به اینکه یکی از آفتهای مسائل معنوی جهل انسان است، خاطرنشان کرد: توجه داوطلبان و طرفداران آنها به رعایت تقوا و دوری از هرگونه تخریب و بداخلاقی در تبلیغات انتخاباتی ضروری است و نباید طرفداران نامزدها به خاطر خوشامد فرد مورد نظرشان به غیبت و تخریب سایر داوطلبان بپردازند.

- در راستای تحقق سیاست کلان کشور، استفاده بهینه از منابع و حذف هزینه‌های غیر ضروری، اولین جلسه ستاد راهبردی اصلاح الگوی مصرف در اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تشکیل شد. حجت الاسلام علی شکری؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در این جلسه ارائه برنامه‌های تشویقی و بازدارنده در خصوص مصارف متعادل و غیرمتعادل، بهره ‌گیری از نظرات اندیشمندان و مراکز تخصصی سطح استان را از برنامه‌های این ستاد در اداره کل عنوان و بر عملیاتی نمودن نظرات سازنده تاکید کرد.

- با حضور معاون امور فرهنگی و تبلیغ، معاون اداری و مالی، معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی و پرسنل اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان نشستی در سالن کنفرانس اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام زندوی؛ مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گزارش کاملی از فعالیتهای سازمان در 12 سال گذشته ارائه داد که مورد توجه معاونین سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت. در ادامه نیز حجت الاسلام حسین روحانی نژاد؛ معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان از نظر زیرساختی کارهای اساسی انجام داده و روز به روز هم گسترش پیدا می کند و می توان از فعالیتهای آن بهره کافی را برد.