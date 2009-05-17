نمایندگی دانشگاه پیام نور در کشورهای دیگر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین علی قاسم زاده ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دانشگاه پیام نور واحد محمدشهر کرج اظهار داشت: در حال حاضر دنیا به سمت مجازی شدن می رود و در این مقوله دانشگاه پیام نور پیشتاز است و به سمتی می رود که دیگر استاد در کلاس حضور نداشته باشد.

وی افزود: هم اکنون در شهر تهران 45 هزار دانشجو و کل استان 140 هزار دانشجو در 43 واحد مشغول به تحصیل هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از شهرستانهای مختلف استان تهران تقاضاهای متعددی برای استقرار واحدهای پیام نور وجود دارد اما برای پردازش امور کیفی دانشگاه در حال حاضر پذیرش واحدهای جدید متوقف شده است.

قاسم زاده بیان داشت: روند آموزشی در دانشگاه پیام نور با دانشگاه دولتی بسیار تفاوت دارد، دانشجو در دانشگاه پیام نور برای هر امتحان در حد کنکور سراسری درس می خواند و به همین دلیل این دانشجویان در آزمون مقطع کارشناسی ارشد به راحتی قبول می شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران عنوان کرد: درست است که در برخی موارد نارسایی هایی در ارائه خدمات وجود دارد اما آزمایشگاه و بسیاری از تجهیزات این دانشگاه در دانشگاه های دولتی وجود ندارد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران ادامه داد: هم اکنون یکی از معضلات این دانشگاه این است که بسیاری از دانشجویان امید ندارند که با مشکلات موجود فارغ التحصیل شوند اما به دلیل این سخت گیری هاست که این دسته از دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد موفق می شوند.