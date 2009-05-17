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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

دهمین جشنواره رادیو فردا آغاز به کار می‌کند

دهمین جشنواره رادیو فردا آغاز به کار می‌کند

مراسم افتتاحیه دهمین جشنواره بین‌المللی رادیو و دومین اجلاس جهانی رادیو ساعت 8:30 فردا دوشنبه در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود احمدی‌افزایی دبیر دهمین جشنواره بین‌المللی رادیو را به عهده دارد و جشنواره با حضور 40 کشور برگزار می‌شود.

دوشنبه 28 اردیبهشت نشست‌هایی با محوریت "سفر به دنیای رادیوی دیجیتالی"، "قالب‌های جدید ارائه خدمات رادیویی" و "رادیوی سبز" به ترتیب ساعت‌های 11:30، 14:30 و 16:30 و کارگاه‌های "برنامه‌سازی مستند و انواع آن" و "ساختار مسابقه از نوع برنامه‌های سرگرم‌کننده" ساعت 14:30 و 16:30 برگزار می‌‌شود.

سه‌شنبه 29 اردیبهشت هم نشست‌های "عملکرد رادیو در توسعه ارتباطات"، "سرویس‌ها و محتوای رادیو دیجیتالی ـ نوآوری در پخش رادیو"، "موسیقی و نمایش رادیویی"، "آینده رادیو FM و ارتقاء رادیو" و "رادیو در بازارهای جدید ـ چالش‌ها چیست؟" به ترتیب ساعت‌های 9، 11، 13:30، 15:30 و 16:15 برپا می‌شود.

همچنین محوریت کارگاه‌های روز سه‌شنبه "ساختار آنونس و ویژگی‌های آن" و "ابتکار در برنامه‌سازی رادیویی" است. دهمین دوره جشنواره رادیو هم 29 اردیبهشت ساعت 20:30 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 880285

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