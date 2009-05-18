احتمال مرگ زنان مبتلا به بیماریهای قلبی بیشتر از مردان است

دبیر جامعه آرترواسکلروسیز (تصلب شرائین) در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی در مجموع در میان مردان بیشتر از زنان است اما در سنین بالاتر از 60 سال میزان ابتلا برای هر دو جنس زن و مرد برابر می شود.

دکتر محمدرضا محمد حسنی افزود : برای زنان در سنین بعد از یائسگی خطر ابتلا به این بیماریها به طرز محسوسی افزایش می یابد.

این متخصص قلب و عروق با اشاره به خطر بالای بیماریهای قلبی و عروقی برای سلامت جامعه تاکید کرد : 85 درصد از مرگ و میرهای ناشی از این بیماریها در میان ایرانیان در سنین بالاتر از 60 سال به وقوع می پیوندد.

به گزارش خبرگزاری مهر طبق آمارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیماریهای قلبی - عروقی در کشور به عنوان اولین عامل مرگ ایرانیان شناخته شده‌ و سالانه بیش از 300 هزار ایرانی را به کام مرگ می‌کشانند.

بر همین اساس اداره قلب وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی در اوایل سال 84 اعلام کرد؛ علت 46 درصد مرگ و میر در کشور بیماریهای قلبی ـ عروقی است که غالب این مرگها در سنین زیر 70 سال و با متوسط عمر 2/68 سال رخ می‌دهد.

دبیر جامعه آرترواسکلروسیز (تصلب شرائین) در ادامه با اشاره به کمبود یا نبود بودجه های تحقیقاتی برای پژوهش در رابطه با آمار و ارقام صحیح مرتبط با این بیماریها گفت: متاسفانه با وجود اینکه بیماریهای قلبی و عروقی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر مردم کشور است تاکنون هیچ تحقیق و پژوهشی در این باره انجام نشده است ومسئولان ذیربط نیز هیچ اهمیتی برای این مسئله قائل نیستند.