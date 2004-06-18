فرانجيچ امشب راهي اهوازمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" ملادن فرانجيچ مربي 49 ساله اهل كرواسي كه با مداد پنج شنبه وارد تهران شد، امشب به همراه عباس نواصرزاده راهي اهوازخواهد شد تا صبح فردا مذاكرات نهايي خود را با مسوولان تيم فولاد خوزستان آغازكند.

فرانجيچ پيش ازسفربه اهواز مسابقه عصرامروزتيمهاي استقلال وپيكان درورزشگاه آزادي زيرنظرخواهد گرفت.

طبق برنامه ريزي بعمل آمده اين مربي كروات صبح فردا درجلسه اي با حضوررضاييان مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان، شرايط همكاري خود را بطوررسمي ارايه خواهد كرد وسپس درجلسه هيات مديره باشگاه فولاد درمورد انعقاد قرارداد با وي تصميم گيري خواهد شد.

درصورت توافق مسوولان فولاد خوزستان وفرانجيچ، وي پس ازدوروزاقامت درهتل اكسين اهوازوبازديد ازامكانات تيم فولاد خوزستان راهي كرواسي خواهد شد تا از15 تيرماه كارآماده سازي تيم فولاد خوزستان را آغازكند.