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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۰۰

رقابتهاي فوتبال جام حذفي باشگاههاي كشور

پيروزي سپاهان، سايپا و ذوب آهن در نيمه اول

تيمهاي سپاهان،ذوب آهن وسايپا نيمه اول ديدارهاي مرحله يك چهارم نهايي خود را با پيروزي به پايان بردند.

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي فوتبال مرحله يك چهارم نهايي جام حذفي باشگاههاي كشورعصرامروزبا برگزاري چهارديدار پيگيري شد كه طي آن نيمه اول ديدارتيمهاي سپاهان واستقلال اهوازبا نتيجه يك برصفر به سود سپاهان به پايان رسيد.
درورزشگاه فولاد شهرتيم ذوب آهن با نتيجه 2 برصفر نيمه اول را ازتيم كشت وصنعت شوشتربرده است. درورزشگاه شريعتي كرج نيزتيم فوتبال سايپا موفق شد درنيمه اول تيم پاس را با يك گل شكست دهد.
نيمه اول ديدارتيمهاي استقلال تهران وپيكان نيزدرنيمه اول با نتيجه تساوي بدون گل به پايان رسيده بود. نيمه دوم اين ديدارهاازدقايقي پيش آغازشد كه نتايج آن متعاقبا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 88033

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