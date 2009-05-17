رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در خراسان شمالی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، شورای هماهنگی سیاستگذاری احمدی نژاد که مسئولیت آن را هاشمی ثمره برعهده دارد، جواد شاهین فر را به عنوان رئیس ستاد احمدی نژاد در خراسان شمالی منصوب کرد.

جواد شاهین فر در حال حاضر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است.

امروز مجمع نمایندگان اصولگرای خراسان شمالی حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کردند.

براساس این گزارش، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین، موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه و جاجرم، حسین نژاد سه نماینده اصولگرای خراسان شمالی حمایت خود را از احمدی نژاد با راه اندازی دفتر ارتباط مردمی دکتر احمدی نژاد حمایت خود را از این کاندیدا اعلام کردند.