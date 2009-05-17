کشف 87 قبضه سلاح غیر مجاز در اولین روز رزمایش امنیت و اقتدار

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از شناسایی و متلاشی شدن یک باند قاچاق سلاح در شهرستان سرباز خبر داد .

سرهنگ احمد شهرکی گفت : ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان سرباز پس از کسب خبری مبنی بر اینکه یک باند قاچاق سلاح و مهمات قصد دارند از طریق مرز پاکستان سلاحهای غیر مجاز به خاک جمهوری اسلامی ایران نمایند پس از هماهنگی و کسب دستورات لازم با چند اکیپ تخصصی از ماموران پلیس اطلاعات و آگاهی به معبرهای ورودی دهانه « حفصار » از توابع سرباز عزیمت کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود : ماموران حین اجرای کمین در منطقه مورد نظر به یک دستگاه خودرو تویوتا که قصد عبور از دهانه حفصار را داشت برخورد کرده که خودرو مذکور به محض مشاهده ماموران متواری گشت .

وی در ادامه اظهار داشت : ماموران طی یک تعقیب و گریز موفق شدند خودرو فراری را متوقف و دو نفر از سرنشینان آن را دستگیر کنند .

وی گفت : در بازرسی از خودروی مذکور تعداد 87 قبضه سلاح غیر مجازو مقادیری مهمات که زیر گالنهای آغشته به مواد سوختی بود کشف و ضبط گردید که از این تعداد سلاح 71 قبضه سلاح شکاری و 7 قبضه ی دیگر جنگی بوده است .

کفتنی است پرونده این 2متهم به همراه سلاحهای مکشوفه و خودروی مورد نظر جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شدند .



