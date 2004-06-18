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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۱۱

تجليل آيات عظام مشكيني ، موسوي اردبيلي و نوري همداني از شهيد بهشتي

آيات عظام مشكيني ، موسوي اردبيلي و نوري همداني در ديدار اعضاي ستاد هفتم تير با ايشان ، از شخصيت و اثر گذاري شهيد دكتر بهشتي تجليل كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس مجلس خبرگان رهبري امروز در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت شهداي هفتم تير با تاريخي خواندن حادثه هفتم تير شهادت دكتر بهشتي را ضايعه اي جبران ناپذير براي كشور دانست .

وي بااشاره به تجهيزات گسترده منافقين در كشور شهادت آيت الله بهشتي را زمينه نابودي آنها اعلام كرد . 

آيت الله مشكيني تاكيد كرد : حادثه هفتم تير باعث خنثي شدن توطئه هاي منافقين شد .

آيت الله موسوي اردبيلي نيز در ديدار اعضاي اين ستاد با وي،  ضمن تجليل از خدمات ارزنده شهيد بهشتي به سيستم قضايي كشورحفظ خاطرات شهداي هفتم تير را ضروري دانست .

آيت الله نوري همداني نيز به اعضاي اين ستاد كه به ديدار وي رفته بودند گفت : خون شهداي هفتم تير باعث استحكام نظام اسلامي شد
وي با تاكيد بر استكبار ستيزي شهيد بهشتي از خدمات آن شهيد و يارانش به نظام و انقلاب تجليل كرد .

آيت الله نوري همداني با اشاره به لشگر كشي آمريكا و همپيمانانش به منطقه ، طرح تغيير نقشه خاورميانه از سوي آنان و همچنين فشار آمريكا به برنامه هاي اتمي ايران و هرگونه تهديد برخلاف مصالح ايران را مردود دانست .
 
 

کد مطلب 88034

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