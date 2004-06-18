تجليل آيات عظام مشكيني ، موسوي اردبيلي و نوري همداني از شهيد بهشتي

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس مجلس خبرگان رهبري امروز در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت شهداي هفتم تير با تاريخي خواندن حادثه هفتم تير شهادت دكتر بهشتي را ضايعه اي جبران ناپذير براي كشور دانست .



وي بااشاره به تجهيزات گسترده منافقين در كشور شهادت آيت الله بهشتي را زمينه نابودي آنها اعلام كرد .

آيت الله مشكيني تاكيد كرد : حادثه هفتم تير باعث خنثي شدن توطئه هاي منافقين شد .

آيت الله موسوي اردبيلي نيز در ديدار اعضاي اين ستاد با وي، ضمن تجليل از خدمات ارزنده شهيد بهشتي به سيستم قضايي كشورحفظ خاطرات شهداي هفتم تير را ضروري دانست .



آيت الله نوري همداني نيز به اعضاي اين ستاد كه به ديدار وي رفته بودند گفت : خون شهداي هفتم تير باعث استحكام نظام اسلامي شد

وي با تاكيد بر استكبار ستيزي شهيد بهشتي از خدمات آن شهيد و يارانش به نظام و انقلاب تجليل كرد .



آيت الله نوري همداني با اشاره به لشگر كشي آمريكا و همپيمانانش به منطقه ، طرح تغيير نقشه خاورميانه از سوي آنان و همچنين فشار آمريكا به برنامه هاي اتمي ايران و هرگونه تهديد برخلاف مصالح ايران را مردود دانست .



