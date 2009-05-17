نماینده اردن به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، زین اردن عصر یکشنبه در سالن "بریتاما آره نا" جاکارتا اندونزی با پیروزی مقابل سانگمو پس از مهرام ایران به عنوان دومین تیم به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد.

نماینده اردن در این دیدار موفق شد با نتیجه 89 بر 70 مقابل حریف خود به برتری برسد. این تیم روز سه شنبه با برنده دیدار تیم های العربی قطر و اسمارت گیلاس فیلیپین دیدار خواهد کرد.

بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از 22 اردیبهشت‎ ماه در جاکارتا اندونزی آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.