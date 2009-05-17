تشکیل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در 16 استان کشور

هدایت آقایی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: حامیان میرحسین موسوی در هر یک از استانهای کشور که خواهان ایجاد ستادی برای انجام فعالیتهای انتخاباتی باشند، این ستاد را تشکیل می دهند.

وی افزود: تا کنون ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در حمایت از میرحسین موسوی در 16 استان کشور تشکیل شده است.

آقایی همچنین در پاسخ به این سئوال که سرانجام تشکیل ستاد "یاران خاتمی و همراهان موسوی" چه شد، گفت: این ستادها با یک تغییر عنوان تحت نام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تشکیل شد و 16 ستادی که در استانهای سراسر کشور شکل گرفته در واقع همان ستادها با یک تغییر عنوان است.