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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

آقایی به مهر خبر داد:

تشکیل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در 16 استان کشور

تشکیل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در 16 استان کشور

یک عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از تشکیل ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در 16 استان کشور به منظور انجام فعالیتهای انتخاباتی برای میرحسین موسوی خبر داد.

هدایت آقایی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: حامیان میرحسین موسوی در هر یک از استانهای کشور که خواهان ایجاد ستادی برای انجام فعالیتهای انتخاباتی باشند، این ستاد را تشکیل می دهند.

وی افزود: تا کنون ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در حمایت از میرحسین موسوی در 16 استان کشور تشکیل شده است.

آقایی همچنین در پاسخ به این سئوال که سرانجام تشکیل ستاد "یاران خاتمی و همراهان موسوی" چه شد، گفت: این ستادها با یک تغییر عنوان تحت نام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تشکیل شد و 16 ستادی که در استانهای سراسر کشور شکل گرفته در واقع همان ستادها با یک تغییر عنوان است.

کد مطلب 880353

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