القاعده تانكرهاي حامل نفت عراق را هم تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر منابع خبري اعلام كردند: گروه القاعده دراين هفته تهديدات خود را نه تنها درشمال عراق بلكه درجنوب بويژه استان بصره عملي كرده بطوري كه صادرات نفت ازبصره و پايانه هاي دريايي آن متوقف گرديد.



گروههاي خرابكار نزديك به القاعده روزپنجشنبه دربصره اعلام كرده اند كه مصمم هستند جريان نفت را بطور كامل قطع كنند و دراين راستا به تانكرهاي نفت نيز حمله خواهند كرد .



هم اينك درجاده هاي عراق چند هزار دستگاه تانكرهاي بزرگ 36 هزار ليتري نفت، انتقال نفت عراق به پايانهاي نفتي دركويت را به عهده دارند آمريكا با همكاري كويت وعربستان نفت عراق را به پايانه هاي نفتي و پالايشگاه هاي كويت منتقل مي كند كه براي مصارف ارتش آمريكا در عراق و صادرات آن صرف مي شود .

گزارشهاي رسيده از بصره نيزحاكيست برخي گروههاي مسلح عراقي نزديك به القاعده به كويت درزمينه غارت نفت عراق در حوزه نفتي الرميله كه باعث جنگ واشغال كويت در سال 1991 ميلادي شد هشدار دادند.

همچنين گزارشهاي تكميلي حاكي است خرابكاري درخطوط لوله نفت عراق در بصره با حملات موشكي صورت گرفته است به دنبال اين حملات هواپيماها وهليكوپترهاي اشغالگران درحجم وسيعي به گشت زني برفرازآسمان استان بصره عراق پرداختند كه صداي آن درمناطق مرزي ايران در شلمچه به گوش مي رسد.

هم اكنون ازپايانه نفتي بصره دردهانه اروند رود وهمچنين پالايشگاه بصره وچاههاي آن بشدت محافظت مي شود آمريكا و انگليس در نظر دارند برامرحفاظت از خطوط نفت بصره دست به دامن شيوخ جنوب به عراق شوند.