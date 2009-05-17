تقدیر ستاد مبارزه با مواد مخدر از رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه اسماعیل احمدی‌مقدم مشاور رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر آمده است: صدا و سیما به خوبی توانسته بسیاری از آموزه‌های فرهنگی را با شیوه‌های مختلف برنامه‌سازی و به زبانی غیر مستقیم و باورپذیر برای مخاطبان خود تولید و پخش کند.

در ادامه این نامه آمده است: با یاری و همیاری صدا و سیما پیشگیری از اعتیاد که از اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر محسوب می‌شود در جامعه به یک گفتمان غالب تبدیل شده است.

وی در پایان همکاری صدا و سیما با ستاد مبارزه با مواد مخدر را شایسته و تعامل رسانه ملی با این ستاد را سازنده و صادقانه توصیف و از آن تقدیر و تشکر کرده است.

