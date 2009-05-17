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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

تقدیر ستاد مبارزه با مواد مخدر از رسانه ملی

مشاور رئیس جمهوری و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نامه‌ای به عزت‌الله ضرغامی از طرح تخصصی آسیب‌های اجتماعی به ویژه مواد مخدر در رسانه ملی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه اسماعیل احمدی‌مقدم مشاور رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر آمده است: صدا و سیما به خوبی توانسته بسیاری از آموزه‌های فرهنگی را با شیوه‌های مختلف برنامه‌سازی و به زبانی غیر مستقیم و باورپذیر برای مخاطبان خود تولید و پخش کند.

در ادامه این نامه آمده است: با یاری و همیاری  صدا و سیما پیشگیری از اعتیاد که از اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر محسوب می‌شود در جامعه به یک گفتمان غالب تبدیل شده است.

وی در پایان همکاری صدا و سیما با ستاد مبارزه با مواد مخدر را شایسته و تعامل رسانه ملی با این ستاد را سازنده و صادقانه توصیف و از آن تقدیر و تشکر کرده است.

کد مطلب 880361

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