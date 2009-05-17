مبارزه با شبکه های جاسوسی در لبنان باید یک امر ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، حسن فضل الله خواستار مبارزه با شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی به عنوان یک قضیه ملی و به دور از تصفیه حساب های داخلی در لبنان شد.

وی خاطرنشان کرد که مبارزه با شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی باید یک قضیه ملی تلقی شود زیرا این رژیم دشمن تمامی لبنانی ها به شمار می رود.

فضل الله در ادامه گفت که تلاش برای ممانعت از انجام وظائف ارتش و سرویس های امنیتی لبنان امری خطرناک به شمار می رود که نباید تنها محکوم شود بلکه باید متوقف شود.

نیروهای امنیتی لبنان طی یک ماه اخیر چندین شبکه جاسوسی را در این کشور شناسایی کرده اند که برای رژیم صهیونیستی فعالیت می کردند.