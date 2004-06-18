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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۲۵

گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي "مهر" به وين (123)

پرونده هسته اي ايران درشوراي حكام بسته شد تا بار ديگر در سپتامبر گشوده شود

جلسه اظهار نظر اعضاي شوراي حكام درباره برنامه هسته اي ايران و قطعنامه اروپايي ها ساعت 16 به وقت وين پايان يافت و ساير دستور جلسات شورا در حال پيگيري است .

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر"  به وين ،  با پايان يافتن اظهار نظر و ارائه بيانيه 15عضو شوراي حكام درباره پرونده هسته اي ايران در نشست امروز اين شورا، ادامه بررسي اين پرونده توسط اعضا به نشست سپتامبر موكول شد .
       
کد مطلب 88039

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