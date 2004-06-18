پرونده هسته اي ايران درشوراي حكام بسته شد تا بار ديگر در سپتامبر گشوده شود

جلسه اظهار نظر اعضاي شوراي حكام درباره برنامه هسته اي ايران و قطعنامه اروپايي ها ساعت 16 به وقت وين پايان يافت و ساير دستور جلسات شورا در حال پيگيري است .

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين ، با پايان يافتن اظهار نظر و ارائه بيانيه 15عضو شوراي حكام درباره پرونده هسته اي ايران در نشست امروز اين شورا، ادامه بررسي اين پرونده توسط اعضا به نشست سپتامبر موكول شد .

