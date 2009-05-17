چهارمین نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این نمایشگاه به مدیریت آذربایجان غربی از 28 ماه جاری تا یکم خردادماه در محل نمایشگاه های بین المللی عراق در اربیل برگزار می شود.

در این نمایشگاه صاحبان صنایع از 22 استان کشور در 220 غرفه در مساحتی بالغ بر 10 هزار مترمربع مساحت نمایشگاهی کالاهای خود در زمینه صنعتی و خدماتی، کشاورزی، فنی و مهندسی، مواد غذایی، پوشاک و مصالح ساختمانی را برای علاقمندان عرضه می کنند.

دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق خردادماه سال گذشته با استقبال مردم شمال عراق با موفقیت برگزار شد و بازرگانان کشورمان توانستند قراردادهای مهم تجاری با شمال عراق را امضا کنند.

در آبان ماه نیز نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در دهوک برپا شد.