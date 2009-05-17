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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۲۱

دادستان زرند:

معدن بابنیزئیه زرند خطرآفرین است/حادثه معدن زرند با جدیت پیگیری می شود

معدن بابنیزئیه زرند خطرآفرین است/حادثه معدن زرند با جدیت پیگیری می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مهدی بخشی با تاکید بر تعطیلی معدن بابنیزوئیه زرند تا اطلاع ثانوی گفت: این معدن طبق نظر کارشناسان خطر آفرین است و جلوی فعالیت معدن گرفته شده است.

مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه پرونده حادثه معدن "بابنیزوئیه زرند" در حال پیگیری است، اظهار داشت: معدن بابنیزوئیه زرند طبق نظر کارشناسان یکی از معادن خطر آفرین می باشد که با درخواست اداره کار و امور اجتماعی و برابر ماده 105 قانون کار قرار تعطیلی معدن صادر و جلوی فعالیت آن گرفته شده است.

دادستان شهرستان زرند با اشاره به پرونده حوادث قبلی این معدن افزود: اخذ رضایت از اولیاء دم و پرداخت دیات قربانیان توسط مسئولان شرکت بهره بردار از این معدن درحال انجام است.

وی از صدور قرار وثیقه دو میلیارد و 200 میلیون ریالی برای مدیرعامل شرکت فوق خبرداد و گفت: متهم به منظور اخذ رضایت از اولیاء دم و تا اعلام نظر بازرسین اداره کار و امور اجتماعی و تکمیل تحقیقات آزاد می باشد.

بخشی افزود: بعد از اعلام نظر بازرسین اداره کار در اولین فرصت پرونده جهت صدور رای به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در صیانت از حقوق قربانیان و خانواده آنها با قاطعیت پیگیر این پرونده خواهد بود.

بخشی ابراز امیدواری کرد در آینده با رعایت قوانین و مقررات و نظارت بیشتر برمعادن استان شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

 

کد مطلب 880415

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