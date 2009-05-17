معدن بابنیزئیه زرند خطرآفرین است/حادثه معدن زرند با جدیت پیگیری می شود

مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه پرونده حادثه معدن "بابنیزوئیه زرند" در حال پیگیری است، اظهار داشت: معدن بابنیزوئیه زرند طبق نظر کارشناسان یکی از معادن خطر آفرین می باشد که با درخواست اداره کار و امور اجتماعی و برابر ماده 105 قانون کار قرار تعطیلی معدن صادر و جلوی فعالیت آن گرفته شده است.

دادستان شهرستان زرند با اشاره به پرونده حوادث قبلی این معدن افزود: اخذ رضایت از اولیاء دم و پرداخت دیات قربانیان توسط مسئولان شرکت بهره بردار از این معدن درحال انجام است.

وی از صدور قرار وثیقه دو میلیارد و 200 میلیون ریالی برای مدیرعامل شرکت فوق خبرداد و گفت: متهم به منظور اخذ رضایت از اولیاء دم و تا اعلام نظر بازرسین اداره کار و امور اجتماعی و تکمیل تحقیقات آزاد می باشد.

بخشی افزود: بعد از اعلام نظر بازرسین اداره کار در اولین فرصت پرونده جهت صدور رای به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در صیانت از حقوق قربانیان و خانواده آنها با قاطعیت پیگیر این پرونده خواهد بود.

بخشی ابراز امیدواری کرد در آینده با رعایت قوانین و مقررات و نظارت بیشتر برمعادن استان شاهد اینگونه حوادث نباشیم.