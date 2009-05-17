حفاظت از هگمتانه غیر اصولی است/ تعیین حریم هگمتانه کارشناسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، یعقوب محمدی‌فر عصر یکشنبه در ستاد تملک، کاوش و تعیین وضعیت تپه هگمتانه افزود: شیوه‌های نگهداری که از گذشته تا امروز در خصوص هگمتانه اعمال شده است مورد قبول من نیست چرا که با شیوه‌های نوین حفاظت تطبیق نمی‌کند.

وی تصریح کرد: این نوع شیوه نگهداری اجحاف در حق یک اثر است و باید اصلاح شود.

محمدی‌فر با بیان اینکه کاوش به دنبال هگمتانه به 150 سال پیش مربوط است، اظهار داشت: باستانشناسان یونانی 150 سال قبل به دنبال هگمتانه بودند و سال 1896 نیز دمورگان باستانشناس فرانسوی برای یافتن هگمتانه کاوش‌هایی را انجام داد.

وی ادامه داد: در سال 1913 فوسه تلاش‌هایی داشت و پس از آن در دهه 40 شمسی کارهایی انجام شد و به دلیل اینکه شهر باستانی در شهر جدید مدفون شده است هیچ یک از آنها نتوانستند موفق شوند.

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی‌سینای همدان گفت: زنده یاد آذرنوش نیز در چند فصل کاوش‌هایی انجام داد و قصد داشت در این کاوش‌ها گاه نگاری جدیدی از هگمتانه ارائه دهد و قدمت شهر را مشخص کند و به نتایج خوبی دست یافت که باید این نتایج را پیگیری کرد.

محمدی‌فر افزود: آنچه که مسلم است اینکه هگمتانه یک شهر باستانی است که پایه ستون هخامنشی در آن کشف شده است و یک محوطه با وسعت 50 هکتار است و باید برای تعیین قدمت دقیق آن دستاوردهای پژوهش‌های قبل را گردآوری کرده و در کنار کارهای جدید قرار داده و با تجزیه و تحلیل درست به نتیجه رسید.

وی با اشاره به اینکه باستانشناسی همانند راه‌اندازی یک بزرگراه نیست، اظهار داشت: هر کاوش به معنی یک ویرانی است بنابراین باید با صبر و تامل این کار را انجام داد.

محمدی‌فر درباره برنامه خود برای فصل شانزدهم کاوش در هگمتانه گفت: هدف کلی در این فصل، کاوش در سطح افقی برای درآوردن پلان‌ها و نماها است.

رئیس سازمان میراث فرهگنی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز در این نشست اظهار داشت: از سال 47 تا 58 900 پلاک برای آزادسازی حریم هگمتانه خریداری شد و پس از وقفه 10 ساله بار دیگر عملیات آزاد سازی ادامه یافت و از سال 69 تا 86 119 پلاک دیگر خریداری شد.

اسدالله بیات افزود: سال گذشته نیز مبلغ سه میلیارد و 400 میلیون برای آزادسازی هزینه شد و در حال حاضر 50 پلاک واحد مسکونی برای آزادسازی حریم هگمتانه باقی مانده است.

وی در خصوص تعیین حریم هگمتانه نیز گفت: تعیین حریم کارشناسی نبوده است و اگر به صورت کارشناسی تعیین حریم انجام شود آزادسازی خیلی زودتر به اتمام می‌رسد.