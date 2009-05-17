آزادسازی حریم هگمتانه باید تا آذرماه امسال به اتمام برسد

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از روند کند آزادسازی حریم هگمتانه اظهار داشت: هدف تملک زمینهای واقع شده در حریم تپه است و افرادی که دلسوز هگمتانه هستند باید برای اجرای این کار اقدام کنند.

وی عنوان کرد: اگر لازم شد باید از ماده ‌های هشت و 9 قانونی برای آزادسازی حریم با کمک دادگستری استفاده کرد.

مرادی گفت: هم ‌اکنون اعتبار به اندازه کافی وجود دارد و علت تاخیر و کوتاهی در اجرای این کار قابل توجیه نیست و املاکی که مجهول‌المالک هستند نیز باید از طریق ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تملک شود و هر زمان که صاحب آن مراجعه کرد می ‌توان هزینه ملک مذبور را پرداخت کرد.

وی در خصوص کاوشهای هگمتانه نیز اظهار داشت: با ابلاغ حکم سرپرست جدید تیم کاوش باید به سرعت این کار را آغاز کرد.

استاندار عنوان کرد: سالهای گذشته در نمایشگاه ‌های خارجی تخت جمشید به عنوان یکی از نمادهای ایران به نمایش در می ‌آمد اما قرار در نمایشگاه 2010 شانگهای هگمتانه معرفی شود برای این کار لازم است که تا آن زمان بخش اصلی شهر باستانی هگمتانه از دل خاک بیرون کشیده شود.

مرادی گفت: چنانچه هگمتانه به درستی شناسایی شود گردشگران از تمام نقاط جهان برای دیدن آن به همدان می ‌آیند که می ‌توان در کنار آن آثاری همچون شیرسنگی و گنبد علویان را به نمایش گذاشت و چنین کارهایی برای استان و کشور ارز آوری دارد و می ‌تواند استان همدان را در سراسر جهان پرآوازه کند.

وی تاکید کرد: اکتشاف باید علمی باشد و در کنار تیم کاوش، تیمهای نظارت نیز افزایش یابد.

مرادی گفت: در حال حاضر فرصت بسیار مناسبی برای تعیین تکلیف هگمتانه و کاوش بخش اصلی شهر به وجود آمده است و اگر از این فرصت استفاده نکنیم شاید بار دیگر این فرصت ایجاد نشود.

وی یادآور شد: برای کاوش‌ هگمتانه مشکل تامین بودجه وجود ندارد و در حال حاضر مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است و اگر لازم باشد اعتبارات بیشتری نیز در اختیار قرار می ‌گیرد.