دنباله روی از آمریکا و دیگران نشانه پیشرفت نیست و ارزشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح یکشنبه در اجتماع پرشور هزاران نفر از استادان و دانشجویان فهیم و آگاه دانشگاههای استان کردستان، با تبیین مختصات و الزامات مفهوم و الگوی حقیقی پیشرفت، فرزانگان، اندیشمندان و دانشگاهیان را به مطالعه، تحقیق و ترسیم مدل و الگوی ملی و بومی پیشرفت فراخواندند و تأکید کردند: لازم است پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب به گفتمانی ملی تبدیل شود تا با طراحی، برنامه ریزی و اجرا شدن یک الگوی ملی، ایران اسلامی و ملت بزرگ آن، در پایان این دهه، شاهد برداشته شدن گامهای تعیین کننده ای در این زمینه باشند.



حضرت آیت الله خامنه ای مفهوم حقیقی پیشرفت را با توسعه به مفهوم رایج غربی متفاوت دانستند و افزودند: البته این دو مفهوم در ضمن تفاوتهای گوناگون ممکن است اشتراکاتی نیز داشته باشند که باید به آنها توجه کرد.



ایشان، تقسیم کشورها به توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته را نوعی تاکتیک زیرکانه غربی ها برشمردند و خاطر نشان کردند: دراین تاکتیک،مفهوم توسعه با نوعی ارزش گذاری غربی همراه شده به گونه ای که درافکار عمومی، کشور توسعه یافته، کشوری است غربی یا شبه غربی که فرهنگ و آداب و جهت گیری سیاسی غرب را نیز داراست در حالی که ما این برداشت را مطلقاً قبول نداریم.



رهبر انقلاب اسلامی، شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی – انسانی و فرهنگی را تعیین کننده مدل و الگوی پیشرفت هرکشور دانستند و افزودند: با توجه به تفاوتهای فراوان در مجموعه شرایط کشورهای جهان، الگوی واحدی برای پیشرفت همه آنها نمی تواند وجود داشته باشد.



حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه خاطرنشان کردند: ما نیز با توجه به تاریخ و فرهنگ و دیگر شرایط خاص ایران، نمی توانیم با پیروی از الگوهای امریکایی – اروپای غربی ، اروپای شمالی یا مدلهای دیگر به پیشرفت دست یابیم بلکه هنر این است که به دنبال جستجوی مدل بومی برخیزیم که نقش عمده این مسئولیت تاریخی بر عهده دانشگاهیان و اندیشمندان است.



ایشان در تبیین یکی دیگر از مختصات «مفهوم حقیقی پیشرفت»، به تأثیر فوق العاده و تعیین کننده مبانی معرفتی و اخلاقی در تعیین وانتخاب الگوی پیشرفت هر ملت پرداختند وافزودند:هرکشوری با توجه به دیدگاههای فلسفی و شناختی خود، برای دسترسی به آرمان پیشرفت باید از الگوی ویژه ای تبعیت کند.



رهبر انقلاب اسلامی در تشریح این مسئله مهم افزودند: اگر در نگاه معرفتی و اخلاقی یک جامعه «اصالت پول و ثروت» و یا اصالت لذت حاکم باشد، هرچیزی که به انسان لذت دهد و ثروتی که از هر طریق حتی استعمار و استثمار و غارت بدست آمده باشد، مورد تأیید است و توسعه زا محسوب می شود در حالیکه یک ایدئولوژی و نظام اخلاقی دیگر که «جمع آوری ثروت از هر طریق نامشروع» را مجاز نمی داند و «لذت» را به عنوان مجوز اقدام، به رسمیت نمی شناسد نمی تواند با تبعیت از الگوی این جوامع، به پیشرفت حقیقی دست یابد.



حضرت آیت الله خامنه ای ضمن تعمیق بحث الگوی خاص پیشرفت هر ملت و کشور به برخی نقاط قوت «الگوی توسعه غربی» نیز اشاره کردند و افزودند: ما ضمن پیروی از الگوی ملی پیشرفت، باید نقاط قوتی همچون روح خطرپذیری و ابتکار – انضباط و شجاعت اقدام غربی ها را مورد غفلت قرار ندهیم.



رهبر انقلاب اسلامی پیوند عدالت با پیشرفت را یکی دیگر از مختصاتی دانستند که باید در ترسیم نمای کلی الگوی بومی پیشرفت در ایران مورد توجه کامل قرار گیرد.



ایشان در تبیین منطق پیوند دادن پیشرفت و عدالت خاطرنشان کردند: در الگوهای غربی، افزایش درآمد ناخالص ملی از شاخص های مهم محسوب می شود اما در نگاه اسلامی، اگر در کشوری بی عدالتی و فاصله فاحش طبقاتی باشد اگر درآمد ناخالص ملی دهها برابر نیز شود، پیشرفت حقیقی حاصل نشده است.



حضرت آیت الله خامنه ای، درتشریح جوهره و مبنای الگوی حقیقی پیشرفت به نگاه خاص اسلام به انسان اشاره کردند و افزودند: انسان در دیدگاه اسلام دارای دو ساحت دنیا و آخرت است و دنیا و آخرت مردم باید توأم با یکدیگر آباد شود بنابراین الگوی حقیقی پیشرفت، با نگاهی که فقط به دنیا و مادیت اصالت می دهد و به معنویت توجهی ندارد کاملاً متفاوت است.



غفلت از دنیا وصرفاً پرداختن به آخرت-غفلت از آخرت مردم واصالت دادن صرف به ثروت- و بی توجهی به مواهب و نیازهای مادی در زندگی شخصی و خانوادگی، سه انحراف عمده ای بود که رهبر انقلاب در ادامه بحث «الگوی حقیقی پیشرفت» به آنها اشاره و تأکید کردند: در پیشرفت حقیقی و نگاه اسلامی، تعادل دنیا و آخرت، از شاخص ها و مختصات مهم است و باید در برنامه ریزی و عمل شخصی و اجتماعی و اداره کشور مورد توجه کامل قرار گیرد.



ایشان بحث مهم مفهوم حقیقی پیشرفت را درجمع دانشگاهیان کردستان با پرداختن به الزامات الگوی پیشرفت ادامه دادند.توجه کامل به استقلال کشور و پرهیز از الگوهایی که به هر طریق و از هر راه، کشور را ذلیل، وابسته و دنباله روی قدرتهای سیاسی می کنند، نخستین الزام الگوی پیشرفت بود که حضرت آیت الله خامنه ای مورد توجه قرار دادند.



ایشان، با اشاره به کشورهایی که در علم و فناوری و تولید ثروت پیشرفت دارند اما در مواضع مختلف به قدرتهای جهان وابسته هستند افزودند: دنباله روی از امریکا و دیگران، نشانه پیشرفت نیست و ارزشی ندارد بنابراین باید در الگوی پیشرفت ملی، مسئله استقلال کشور از اهمیت کامل برخوردار باشد.



رهبرانقلاب اسلامی «جهانی شدن» را درمفهوم تبدیل کشورها به پیچ ومهره های ماشین سرمایه داری غرب رد کردند و افزودند: اگر قرار است جهانی شدن درست محقق شود کشورها باید استقلال سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیم گیری خود را حفظ کنند.



حضرت آیت الله خامنه ای «تولید علم» را از دیگر الزامات الگوی صحیح پیشرفت دانستند و افزودند: باید در بحث علم نیز همچون مباحث اقتصادی، میان واردات و صادرات علمی، توازن و تراز قابل قبولی وجود داشته باشد.



ایشان پیشرفتهای علمی سه دهه اخیر را خوب برشمردند و از تبدیل «تولید علم» به گفتمان غالب دانشگاهی ابراز خرسندی کردند اما افزودند: به علت عقب ماندگی های عمیق، باید شتاب حرکت علمی خود را در همه عرصه ها هرچه بیشتر افزایش دهیم و با نظریه پردازی در علوم مختلف از جمله علوم انسانی، به دانش بشری بیفزاییم و لازم است توجه به تولید علم در تبیین الگوی پیشرفت ملی مورد توجه کامل باشد.



حضرت آیت الله خامنه ای مبارزه و حضور در میدان رویاروییهای مختلف با مراکز قدرت استکباری را از دیگر الزامات الگوی پیشرفت حقیقی اعلام کردند و افزودند: با عافیت نشینی و وارد نشدن در میدانها، هیچ کشور و ملتی پیشرفت نکرده و نخواهد کرد.



رهبر انقلاب اسلامی سکوت و بی اعتنایی مراکز استکبار و مجامع جهانی از جمله سازمان ملل را در قبال جنایات صهیونیستها در نبرد 22 روزه غزه، برخورد با حقوق هسته ای ملت ایران و کشتار هر روزه غیرنظامیان به دست امریکایی ها در برخی کشورهای همسایه ایران را نمونه ای از ظلم اسفناک موجود در جهان خواندند و افزودند: یک ملت زنده باید با این مسائل مبارزه کند که خوشبختانه ملت و مسئولان، و جوانان و فرزانگان ما در همه این سالها، از این جنایات و بی عدالتی ها اعلام نفرت کرده اند.



رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتقاد از کسانی که به روحیه ایستادگی ملت ایران اعتراض می کنند افزودند: امروز یعنی در دوران سرافرازی ملت ایران و نظام اسلامی، وقتی کسی جنایات امریکا و صهیونیستها را در تریبونهای جهانی مطرح می کند ملتهای جهان از انقلاب اسلامی درس می گیرند و شجاع می شوند اما متأسفانه در داخل عده ای احساس خجالت و شرمندگی می کنند همانگونه که در رژیم طاغوت هم برخی از خواندن نماز در میان جماعت و در ملأ عام احساس شرمندگی می کردند.



حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: مواضع صریح و مستحکم ملت مقتدر ایران درباره مسائل بین المللی همواره باید با افتخار مطرح شود تا جهانیان عظمت این مردم و نظام منتخب آنها را بیشتر دریابند.



رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان دیدار با دانشگاهیان و دانشجویان پرشور، پرنشاط و صمیمی کردستان را بسیار پرثمر و امیدبخش دانستند و افزودند: جوانان دانشجوی این منطقه نیز مانند دیگر مناطق کشور، با روحیه پیشرفت طلبی و نوآوری، مشغول کار و تلاش هستند و من مطمئنم با حفظ این روحیه پرطراوت و پرنوید، فردای نظام و کشور از امروز به مراتب پیشرفته تر و بهتر خواهد بود.



ایشان با انتقاد از برخی که با غفلت یا تعصب، جوانان و دانشجویان را «روی برگردانده از آرمانها» معرفی می کنند افزودند: اینجانب با تکیه بر واقعیات، هرگز این حرفها را باور نکرده و نخواهم کرد چرا که با ارتباطات مختلفی که با جوانان و دانشجویان دارم تعلق خاطر و دلبستگی عمیق آنان را به اسلام و انقلاب و ایران احساس و درک کرده ام.



ایشان مطالب مطرح شده در سخنان نمایندگان استادان و دانشجویان کردستان را بسیار مفید دانستند و به وزیران محترم علوم – بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی ریاست جمهوری که در این دیدار حضور داشتند مأموریت دادند با بررسی پیشنهادهای مطرح شده راههای اجرایی شدن آنها را در حد ممکن و معقول پیدا کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای همه را به تعمیق کارها و پرهیز از سطحی نگری توصیه کردند و افزودند: باید ارتباطات و جلسات رودررو، صریح و صمیمی مسئولان دستگاهها با دانشجویان بیشتر شود تا به فضل الهی از دل این جلسات پربرکت، راههای حل مسائل دانشجویی و دانشگاهی مشخص و روند پیشرفت کشور نیز شتاب بیشتری گیرد.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به شعارهای اسلامی – انقلابی که دانشجویان و دانشگاهیان کردستان در این دیدار سر می دادند افزودند: دشمن هزینه های زیادی صرف کرد تا جدایی قوم کرد را از دیگر اقوام ایرانی تبلیغ و القا کند اما آنچه در این اجتماع عظیم، روز سه شنبه هفته گذشته در میدان آزادی سنندج و دیروز در مریوان رخ داد بار دیگر اثبات کرد که همه اقوام ملت ایران یکپارچه و متحد آرمانهای اسلامی – ملی را دنبال می کنند.



حضرت آیت الله خامنه ای تنوع قومیتها را فرصتی حقیقی خواندند و افزودند: اقوام ایرانی اعم از فارس، کرد، ترک، لر، بلوچ، عرب، ترکمن و دیگر اقوام می توانند با تقویت وحدت موجود، در نوعی مسابقه ملی برای پیشرفت کشور، به نقش آفرینی بپردازند و منشأ خیرات و برکات فراوان شوند.



در ابتدای این دیدار شماری از استادان و دانشجویان به این شرح دیدگاههای خود را درباره موضوعات مختلف مطرح کردند:



- دکتر طیب قدیمی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان

- دکتر محمدرضا ستاره: استاد دانشگاه کردستان – دانشمند برتر کشورهای اسلامی در سال 1387 و عضو بسیج اساتید و دارنده مقام اول جشنواره های خوارزمی در سالهای 1380 و 1383

- افسون زندی: دانشجوی برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان و از فعالان علمی – فرهنگی و نفر اول ممتازین بسیج کشور در سال 1387

- «علی صلاح» شهسواری: از نخبگان و دانشجویان برتر و دارنده جوایز مختلف از جشنواره های علمی داخلی و خارجی

- فرامرز مرادی: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج – دارای 7 اختراع ملی و یک اختراع جهانی

- خَبات ساعدی: دانشجوی ممتاز دانشگاه پیام نور و از جوانان برگزیده استان

- نوراله نوربخش: دانشجوی دکترای شیمی و نفر اول رشته کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

محورهای مهمی که نمایندگان استادان و دانشجویان در این دیدار مطرح کردند عبارتند از:

- ضرورت توجه بیشتر به نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری

- توجه به کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی درکنار گسترش کمی

- لزوم سیاستگذاری مدون در امر پژوهش برای جلوگیری از موازی کار و به هدر رفتن انرژی تحقیقاتی دانشگاهها

- تشکیل پژوهشکده های خود اتکا برای تعمیق کیفی فعالیتهای پژوهشی و تأمین نیازهای جامعه

- برخورد توأم با عفو و اغماض با اشتباهات برخی دانشجویان

- افزایش امکانات مختلف دانشگاهها به ویژه در مناطق محروم

- حمایت جدی از شرکتهای دانش بنیان

- استفاده بیشتر از نخبگان بومی در مدیریتهای مختلف

- سرمایه گذاری برروی ابدعات و طرحهای نخبگان و استعدادهای استان به عنوان راهی برای ایجاد اشتغال

- پیشنهاد ایجاد منطقه تخصصی فناوریهای نرم در استان کردستان

- بازخوانی و کیفی سازی نظام آموزش عالی

- حمایت بیشتر مادی و معنوی از مخترعان و مبتکران استان

- ایجاد نظام پژوهش محوری و دانشجو محوری بجای نظام «حفظ محوری»

- تأسیس دانشگاه بین المللی در استان

- توجه هرچه بیشتر به مباحث قرآنی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

- تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت

- ایجاد کارخانه های دانشگاه محور با حضور دانشجویان و استادان در همه مراحل طراحی و ساخت کارخانه ها

- ایجاد شبکه ملی اطلاعات برای ارتباط نخبگان سراسر کشور

در این اجتماع همچنین دانش آموز، خانم ریحانه حسینی – نفر اول فعالیتهای علمی استعدادهای درخشان – برگزیده المپیاد کشوری ریاضی و حافظ قرآن، به نمایندگی از دانش آموزان استان کردستان خواستار افزایش امکانات علمی – فرهنگی و ورزشی استان – تأسیس خانه های علوم و پیگیری طرح تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش شد.