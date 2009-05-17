مذاکره رسمی با استقلال نداشته ام/ حاشیه ها را خوب می شناسم

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مذاکره اش با مسئولان باشگاه استقلال تهران گفت: برخلاف اخبار مطرح شده هیچ صحبتی از سوی مسئولان باشگاه استقلال با من انجام نشده است و فقط این مسائل را در روزنامه ها می خوانم، البته فکر می کنم همه چیز بعد از بازی استقلال با الجزیره امارات مشخص شود.

وی با بیان اینکه امیدوار است مشکلات بوجود آمده برطرف شده و قلعه نویی به این استقلال بازگردد، افزود: هنوز پیشنهادی رسمی از مسئولان باشگاه استقلال نداشته ام اما در صورت دریافت پیشنهاد، نظرم را در نشستی با مسئولان این باشگاه اعلام می کنم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال مس کرمان در پاسخ به اینکه توان هدایت تیم استقلال که حاشیه های زیادی دارد را برعهده بگیرد، اظهار داشت: هر مربی باید ریسک کند و در ادامه این ریسک‌ها موفقیت بدست می آید. البته استقلال چه با مظلومی و چه بدون مظلومی حاشیه دارد که من این حاشیه‌ها را می شناسم و راه مقابله با آنها را می دانم، ضمن اینکه استقلالی‌ها هم من را می شناسند.

مظلومی خاطرنشان کرد: خیلی وقت است که با تیم های صنعت نفت آبادان، تیم "ب" ایران، تیم ابومسلم و تیم مس توانایی‌های خودم را ثابت می کنم. قطعا هر زمانی که استقلال به من نیاز داشته و داشته باشد از هیچ کمکی برای موفقیت این تیم دریغ نکرده ام.

وی در مورد اینکه به غیر از استقلال از تیم‌های دیگری هم پیشنهاد دارد، تصریح کرد: چند پیشنهاد دیگر از تیم‌های لیگ برتری دارم اما باید با بررسی و فکر بیشتر انتخاب خوبی داشته باشم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال مس کرمان در پایان گفت: در حال حاضر برای تسویه حساب به کرمان بازگشته ام ولی اواخر هفته جاری برای بررسی پیشنهاداتی که دارم، به تهران می آیم.