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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۵۰

فدک "زخم مدینه" را در کرج روی صحنه می‌برد

فدک "زخم مدینه" را در کرج روی صحنه می‌برد

نمایش مذهبی "زخم مدینه" به کارگردانی عبدالرضا کیهانی با موضوع زندگی حضرت فاطمه (س) از 30 اردیبهشت در سالن شهدای کرج روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه فرهنگی فدک اعلام کرد نخستین اجرای این نمایش با حضور فرماندهان منطقه‌ای سپاه و خانواده‌های شهدا و ایثارگران خواهد بود. "زخم مدینه" که برای دهمین بار در سال‌های اخیر اجرا می‌شود، داستانی موازی است از دفاع مقدس و زندگی و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س).

انوشیروان ارجمند، کرامت رودساز، اسدالله بابایی، مهدی امینی، محمد سراج و تعدادی از هنرجویان موسسه فدک در این نمایش بازی می‌کنند. علی رضوانی مدیر تولید، سعید ذهنی آهنگساز و حسین عالم‌بخش هم طراحی صحنه "زخم مدینه" را بر عهده دارند.

کد مطلب 880435

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