به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه فرهنگی فدک اعلام کرد نخستین اجرای این نمایش با حضور فرماندهان منطقه‌ای سپاه و خانواده‌های شهدا و ایثارگران خواهد بود. "زخم مدینه" که برای دهمین بار در سال‌های اخیر اجرا می‌شود، داستانی موازی است از دفاع مقدس و زندگی و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س).

انوشیروان ارجمند، کرامت رودساز، اسدالله بابایی، مهدی امینی، محمد سراج و تعدادی از هنرجویان موسسه فدک در این نمایش بازی می‌کنند. علی رضوانی مدیر تولید، سعید ذهنی آهنگساز و حسین عالم‌بخش هم طراحی صحنه "زخم مدینه" را بر عهده دارند.