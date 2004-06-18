استقلال با گل طلايي عنايتي صعود كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه ديدارتيم هاي فوتبال استقلال وپيكان دروقت قانوني با نتيجه تساوي بدون گل به پايان رسيده بود دوتيم گام دروقت اضافي اول گذاشتند. تيم استقلال كه درطول اين ديدارموقعيتهاي زيادي را براي گلزني از دست داده بود، بالاخره در دقيقه 11 وقت اضافه اول با ضربه سررضا عنايتي به گل برتري دست يافت تا راهي مرحله نيمه نهايي رقابتهاي جام حذفي باشگاههاي كشورشود.

قبل ازاين ديدارتيمهاي سپاهان، ذوب آهن وسايپا نيزحريفان خود را شكست داده بودند. مهمترين پيروزي امروزمربوط به تيم سايپا بود كه با نتيجه يك برصفرپاس را شكست داد تا به مرحله نيمه نهايي جام حذفي راه پيدا كند.