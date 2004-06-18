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۲۹ خرداد ۱۳۸۳، ۲۰:۱۰

گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي "مهر "به وين(124)

هزار و نود و پنجمين نشست شوراي حكام عصر روز جمعه پايان يافت

هزار و نود پنجمين نشست شوراي حكام امروز عصر در حالي پايان يافت كه قطع نامه اروپا درباره ايران بدون راي در شوراي حكام به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، نشست شوراي حكام در حالي پايان يافت كه قطع نامه اروپا درباره ايران بدون راي به تصويب رسيد.
اين پنجمين جلسه نشست شوراي حكام است كه وضعيت پرونده هسته اي ايران را بررسي كرد. اما قرار است مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي با جمع آوري اطلاعات بيشتر درباره ايران به جمع بندي اين پرونده در نشست ماه سپتامبر شوراي حكام بپردازد.
البرادعي مدير كل آژانس و بريل نماينده آمريكا در پايان بررسي پرونده ايران نظرات خود را درباره برنامه ها متعارف هسته اي جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند.
کد مطلب 88046

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