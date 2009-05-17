نخستین همایش ملی هنرهای شیعی در اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این همایش رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل اظهار داشت: این همایش با محوریت حکمت، هنر و معماری دوران تاریخی صفویه و با هدف کلی تبیین نقش و جایگاه این محورها در فرهنگ و تمدن تشیع برگزار می شود.

مسعود علویان صدر افزود: برای این همایش ملی بیش از 60 مقاله توسط محققان و پژوهشگران به دبیرخانه آن ارسال شده بود که در مجموع 23 مقاله به بخش اصلی همایش راه یافته که در مدت دو روز برگزاری این همایش 20 مورد از این مقاله ها در قالب نشستهای علمی ارائه خواهد شد.

وی معرفی هنرهای شیعی شکل گرفته در اوایل دوره صفویه در اردبیل، تبیین نقش علما و استادان در هنر و معماری شیعی، بررسی جایگاه حکمت و عرفان در تحولات نظری هنر و معماری شیعی، تبیین نقش مدیران در حمایت از هنر و هنرمندان شیعی را از جمله محورهای پژوهشی این همایش دو روزه عنوان کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اضافه کرد: همچنین بررسی سیر تحولات و تطور معماری شیعی از عصر صفویه تا به امروز، بررسی وضعیت هنر و معماری شیعی در دوره معاصر و معرفی انواع هنرهای شیعی و مصادیق آن از دیگر قالبهای پژوهشی مورد بررسی در همایش ملی هنرهای شیعی خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در کنار برگزاری این همایش نمایشگاهی از 57 اثر در 57 رشته سنتی و صنایع دستی هنرمندان معاصر و بر جای مانده از عصر صفوی در موزه ختایی اردبیل برگزار می شود.

