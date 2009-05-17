الریاضی لبنان حریف مهرام در مرحله نیمه نهایی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، تیم الریاضی لبنان امروز با نتیجه 86 بر 69 مقابل نماینده اندونزی به برتری رسید و به دیدار نیمه نهایی این رقابت ها راه یافت.

تیم مهرام که امروز با شکست یانگ کیجرز هندوستان به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرده روز سه شنبه با نماینده لبنان دیدار خواهد کرد.

مهرام در مرحله مقدماتی این رقابت ها با نتیجه 87 بر 61 مقابل الریاضی به برتری رسیده است که این امر می تواند نماینده ایران را به برتری مجدد مقابل این تیم عربی امیدوار کند.

بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از 22 اردیبهشت‎ ماه در جاکارتا اندونزی آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.