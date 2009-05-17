  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۲۲

ارتش پاکستان:

طالبان تنها کنترل 2 درصد خاک پاکستان را در اختیار دارد

طالبان تنها کنترل 2 درصد خاک پاکستان را در اختیار دارد

ارتش پاکستان با اشاره به دو هفته مبارزه سخت با طالبان،اعلام کرد این گروه تندرو تنها دو درصد از خاک کشور را تحت کنترل دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال،مقامهای نظامی پاکستان از  کشتن بیش از هزار عضو طالبان و خارج کردن کنترل ایالت سرحد غربی از دست تندروها خبر دادند.

مقامهای پاکستانی با اشاره به دو هفته مبارزه ارتش با طالبان از باقی ماندن تنها دو درصد از خاک این کشور در دست شورشیان گزارش دادند.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی از آواره شدن بیش از یک میلیون نفر در حملات ارتش به مناطق تحت کنترل طالبان خبر داد.

پس از تلاش طالبان برای تسلط بر منطقه بونر در 60 کیلومتری اسلام آباد، ارتش پاکستان به کمک نیروی هوایی این کشور به مراکز استقرار تندروها حمله کرد.

همچنین کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل خواستار کمک جامعه بین المللی برای پایان دادن به تنشها در دره سوات شده و درباره وقوع فاجعه انسانی در این منطقه هشدار داد.

کد مطلب 880475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها