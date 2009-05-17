صعود کوهنوردان وزارت نیرو به قله شجاع الدین قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، 110 ورزشکار در قالب 18 تیم شامل کوهنوردان وزارت نیرو، شرکتهای آب منطقه ای، آبفای شهری و روستایی، توزیع و تولید برق و برق منطقه ای، توسعه منابع آب نیرو از استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی، گلستان، مرکزی، گیلان، یزد، تهران و قزوین در مدت دو روز به قله 2700 متری شجاع الدین قزوین صعود کردند.

در مراسم اختتامیه این صعود که عصر امروز در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو با اشاره به نقش ورزش در تامین سلامت جسم و روح گفت: هدف ما توسعه ورزش در فعالیتهای وزارت نیرو است تا با ایجاد نشاط در میان کارکنان دررسیدن به اهداف سازمانی هم موفق شویم.

وی از صدور شناسنامه سلامت برای کارکنان وزارت نیرو خبر داد و افزود: درصددیم وضعیت سلامت کارکنان را به طور مرتب پیگیری کنیم و به توسعه ورزشهای همگانتی هم نگاه ویژه ای داریم.

در این مراسم یوسف جبارزاده مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین هم اظهارداشت: با توجه به ارائه خدمات مناسب و مستمر به مردم اگر کارکنان ما فعال و سرحال باشند به طور حتم می توانند خدمات بهتری به مردم ارائه کنند و ورزش درشادابی جسم و روح و موفقیت کارمندان اداره برق بسیار تاثیرگذاراست.

کامبیز بختیاری مسئول انجمن کوهنوردی وزارت نیرو هم در این مراسم گزارشی از صعود کوهنوردان به قله شجاع الدین ارائه کرد.