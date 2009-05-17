شورای اطلاع رسانی دولت رحلت آیت الله بهجت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت در این زمینه اعلام کرد که معظم له پیش از ظهر امروز در پی بروزعارضه و انتقال به بیمارستان و انجام مراقبت های پزشکی، متاسفانه ساعتی پیش دار فانی را وداع گفتند.

آیت الله مرتضی مقتدایی نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سیدهاشم حسینی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت صحت این خبر را تایید کردند.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت این مصیبت بزرگ را به حضرت بقیه الله الاعظم و جامعه شیعیان جهان به ویژه ولی امر مسلمین جهان تسلیت می گوید.