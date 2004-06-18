استفاده از فناوري هسته اي صلح آميز حق طبيعي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه السفير لبنان، سفير ايران در سوريه درهمان حال تاكيد كرد : ايران به هيچ وجه آمادگي تعامل و همكاري با آمريكا را ندارد.



باقري روز گذشته به هنگام بازديد ازجنوب لبنان وبازديد ازشهرهاي صيدا و نبطيه درجنوب اين كشوراظهارداشت: فشارهايي كه آمريكا و كشورهاي اروپايي و آژانس بين المللي انرژي اتمي برجمهوري اسلامي ايران درمورد فعاليت هاي هسته اي وارد مي كنند يك نوع ديگر از توطئه ها و دسيسه چيني هاي آمريكا عليه ملت ايران است.



غلام باقري سفير جمهوري اسلامي درمجتمع الزهراء صيدا با رئيس هيات علماي جبل عامل شيخ عنيف النابلس ديداركرد و ايران را از لحاظ داخلي بسيار قوي و قدرتمند دانست .



وي افزود: من به عنوان سفير جمهوري اسلامي در دمشق افتخار مي كنم كه با ملت لبنان وملت فلسطين روابط حسنه داريم و اين روابط بين لبنان و سوريه و بين ايران و سوريه بسيار خوب است.



باقري درمورد فشارهاي آمريكا برتهران درباره پرونده هسته اي گفت: اعمال فشارها نوعي ديگرازتوطئه ها و دسيسه هاي آمريكا عليه مردم ايران است وما در اين شرايط آمادگي تعامل و همكاري با آمريكا را نداريم زيرا استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز حق طبيعي خود مي دانيم و قطعا ما مي توانيم از اين انرژي براي اهداف صلح آميز استفاده مي كنيم وهيچ كس هم نمي تواند مانع ازحق شود .



باقري خاطر نشان ساخت : ايران همانند ديگر كشورهاي ديگرنسبت كه با استفاده از زورمسائل را حل كند و طي 25 سال گذشته اززمان پيروزي انقلاب اسلامي قدرتمندان نتوانستند كاري با ما انجام دهند وما به برداران اروپايي خود توصيه كرديم از سياست هاي آمريكاييها پيروي نكنند ومستقل باشند تا اينكه درروابط با ما زيان نبينند همانطوري كه درتعامل آمريكا متحمل خسارات شدند.