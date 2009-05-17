اردوگاه کار اجباری ویژه معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر گل محمدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون اراده جدی برای مبارزه با مواد مخدر در کشور وجود دارد.

جانشین معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در رابطه با اردوگاههای کار اجباری خاطرنشان کرد: این اردوگاهها در سال 88 در چند استان کشور ایجاد می شود.

گل محمدی عنوان کرد: اردوگاه کار اجباری برای معتادینی است که در پروسه درمان نیامده اند و همچنین خرده فروشان مواد مخدر می باشد که مثل انگل در جامعه وجود دارند.

وی گفت: اردوگاه کار اجباری دیگری نیز برای عمده فروشان مواد مخدر خواهد بود.

گل محمدی از افزایش بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جدید خبر داد و افزود: این بودجه در راستای مقابله، درمان، بازتوانی، پیشگیری، ارتقاء فیزیکی و مکانیزه مرزها و... هزینه خواهد شد.

جانشین معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با اشاره به افتتاح دومین شیلتر و یا همان سرپناه معتادین در مشهد نیز عنوان کرد: ما در این زمینه آمادگی همراهی و حمایت از دست اندرکاران این بخش را داریم و امیدواریم شاهد روزی باشیم که آمار معتادین ما در کشور به حداقل میزان خود برسد.

