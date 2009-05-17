مبانی پدافند غیر عامل کشور باید بر اساس اسلام باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای دبیرخانه اولین جشنواره پدافند غیر عامل کشور صبح امروز با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار بخشی از دفاع از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران را بر عهده‌ پدافند غیرعامل عنوان کرد و گفت: حرکت اساسی فکری، فرهنگی و عملی در این حوزه شکل گرفته و رو به پیشرفت است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبانی دفاع در مکتب اسلام را متفاوت با مکاتب غربی دانست و افزود: اسلام و قرآن به دعوت به سوی حق بر مبنای استدلال عقلانی توجه ویژه‌ای دارد و پیشرفت اسلام را در سایه منطق و عقل و استدلال و پذیرش مخاطب و تحصیل و ایمان خواسته است و در تعریف زیربنای پدافند غیرعامل باید به مکتب اسلام توجه ویژه شود.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: ساخت کشور و جامعه به گونه‌ای که دشمنان در مقابل عظمت آن سر تسلیم فرود آوردند؛ بهترین نوع پدافند غیرعامل است.

وی افزود: دشمنان با درک قدرت و توانایی مسلمانان در همه ابعاد، جسارت حمله نخواهند داشت ولی در عین حال باید انواع وسایل دفاعی عامل و غیرعامل در جامعه وجود داشته باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر استفاده از نیروهای دانشگاهی در مباحث پدافند غیرعامل تاکید کرد: تکیه بر نیروهای بومی و خودباوری می‌تواند در رسیدن به اهداف در این بخش موثر باشد.

در ابتدای این دیدار سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به نهضت فرهنگ‌سازی پدافند غیرعامل، برگزاری اولین جشنواره فرهنگی و علمی پدافند غیرعامل را در همین راستا عنوان کرد و گفت: مبانی پدافند غیرعامل در حوزه‌های مختلف بر اساس فرهنگ بومی و مکتبی کشور در حال تعریف است.