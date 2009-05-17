وعده های کاندیداها در چارچوب قانون باشند/برخی سخنان اصلاح طلبان تازه وارد را قبول ندارم

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام هادی خامنه ای شامگاه یکشنبه در جمع شهروندان و دانشجویان کرجی اظهار داشت: همه کاندیداها قابل احترام هستند و تعریف از یک نفر نشانه ضعف دیگران نیست اما باید دقت کرد و برترین را برگزید.

وی تصریح کرد: البته به نظر بنده شایسته ترین فرد در حال حاضر برای مدیریت وضع کنونی شخص موسوی است زیرا اکنون ساختار کشور دچار مشکل شده و تا دیر نشده باید جلوی این روش را گرفت.

خامنه ای با اشاره به حضور موسوی در صحنه سیاسی پس از 20 سال سکوت اظهار داشت: در دوره های قبل وی برای کشور احساس خطر نمی کرد و همواره معتقد بود افرادی که در صحنه هستند توان مدیریت کشور را دارند ولی اکنون موسوی با توجه به شرایط کشور وارد صحنه شده است.

وی همچنین اظهار داشت: در جامعه اسلامی نباید وقت به دعوی و رقابت بگذرد و باید دولتی روی کار بیاید که بتواند از همه نیروهای مستعد استفاده کند که تاریخچه موسوی نشان داده از همه دسته ها و گروهها در موقعیت های مختلف استفاده کرده است.

وی یکی دیگر از نشانه های افراد صالح برای مدیریت کشور را سالم بودن افراد دانست و افزود: موسوی با وجود موقعیت های مختلفی که داشت اما هنوز در خانه ای ساکن است که قبل از انقلاب در آن سکونت داشت.

به گفته خامنه ای موسوی به لحاظ سابقه ای که دارد علاوه بر آشنایی با وزارتخانه های مختلف در امور فرهنگی متخصص است و در سیاست خارجه نیز سابقه وزارت دارد و در مسائل نظامی نیز اداره کننده مملکت در زمان جنگ بوده است.

برخی سخنان اصلاح طلبان تازه وارد را قبول ندارم

خامنه ای در ادامه با اشاره به حضور برخی افراد تازه کار در جمع اصلاح طلبان افزود: حرکت اصلاح طلبی از سال 59-60 شروع شد اما برخی حرفها هم اکنون در جبهه اصلاحات زده می شوند که پیشگامان این حرکت آن را قبول ندارند و در حرکت اصلاح طلبی باید در چارچوبی حرکت کرد که پیشقراولان آن حرکت می کنند .

وی تصریح کرد: برخی سخنان در جبهه اصلاحات توسط برخی افراد تازه وارد مطرح می شود که آنها را قبول نداریم .

نماینده مردم تهران در مجلس ششم در ادامه عنوان کرد: توصیه قرآن به مومنان این است که امانات را به دست اهلش بسپارید و در این موقعیت بزرگترین امانت مدیریت و مسئولیت اداره کشور است که باید به اهلش سپرده شود.

وی افزود: برای سپردن مدیریت کلان کشور به دست اهلش ابتدا باید نیازهای اساسی را شناخت و بعد به سمت خواسته های جناحی رفت به طوری که هر کس و در هر جناحی استقلال کشور را مد نظر دارد و پس از آن آزادی های مصرح در قانون، ایجاد اشتغال در کشور، جلوگیری از فساد کلی، تقویت بنیه اقتصادی کشور از راه تقویت تولید داخلی کشور ، رسیدگی به مسئله جوانان ، آموزش و پرورش و تحقیق در کشور و ... است.

خامنه ای بیان داشت: کشور باید به گونه ای ساخته شود که از جمله کشورهای مصرف کننده نباشد زیرا به همان نسبت که در دنیای اقتصاد حرفی داشته باشیم می توانیم در جهان سیاست نیز نقش داشته باشیم و هر کس با دستان خالی وارد عرصه جهانی شود مورد قبول واقع نمی شود و علاوه بر آن نباید ثروت و تولید درآمد در کشور مبتنی بر نفس شود.

وی افزود: این در حالی است که کشور ما در حال حاضر با دارا بودن منابع عظیم نفتی مصرف کننده تولیدات کشورهای همسایه مثل ترکیه است که از داشتن نفت محروم هستند.

هادی خامنه ای با بیان اینکه تلاش برای اقتدار سیاسی و نظامی در عالم سیاست لازم است، خاطرنشان کرد: این کار باید با تناسب انجام شود و داد و بیداد در جهان بدون داشتن پشتوانه مشکلی را حل نمی کند.

وی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: اینکه چه کسی هدف را می شناسد و چه کسی می تواند آن را اجرا کند دو مقوله جداست، زیرا مسائل مطرح شده و داشتن کشوری آباد و آزاد باب میل همه کسانی است که در این کشور زندگی می کنند و کسانی باید سکان مدیریتی کشور را به دست بگیرند که توان عملی کردن این خواسته ها را داشته باشند.

خامنه ای اذعان داشت: بازگردان سرمایه های سرگردان کشور به نفع تولید که هم اکنون در خارج از کشور هزینه می شوند یکی از ضروریات است و لازمه آن ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به سخنان میر حسین موسوی در ابتدای ورود به عرصه انتخابات تصریح کرد : سخنان موسوی از روی اشراف بود زیرا وی با چند موسسه مطالعاتی در کشور در حال همکاری است.

خامنه ای تاکید کرد: در عین حال موسوی دارای سوابق مدیریتی درخشانی است و مدیریت موسوی در 8 سال جنگ تحمیلی که با تحریم و جنگ های داخلی توسط گروهک ها همزمان شده ، زبانزد تمام افراد است.