پادگان دوشان تپه به شهرداری تهران واگذار می شود

محمد باقر قالیباف در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مشغول رایزنی با فرماندهان نیروی هوایی هستیم تا در صورت توافق این منطقه را به خیابان دماوند اتصال دهیم. البته جا دارد از نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح تشکر می کنم که در این بخش همکاری خوبی با ما داشتند.

شهردار تهران در ادامه این گفتگو درباره موضوع صدور مجوز فروش 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت بافتهای فرسوده که چندی پیش وزارت کشور و بانک مرکزی برای شهرداری تهران صادر کردند گفت: به نظر شهرداری تهران با سود 16 درصدی استقبال زیادی از اوراق مشارکت بافتهای فرسوده نمی شود. به همین دلیل از رئیس محترم دولت درخواست کردم که اجازه بدهند که سه درصد سود افزایش یابد تا رغبت خرید آن ایجاد شود.

دکتر قالیباف افزود: به نظر شهرداری تهران با افزایش سود اوراق مشارکت بافتهای فرسوده امکان سرمایه گذاری بیشتر در بافتهای فرسوده به وجود می آید و در نتیجه نوسازی این بافتها شتاب می گیرد.