جشنواره برداشت زردآلو در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی قاسم پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره اول تیرماه در روستای هدف گردشگری "میشخاص" از توابع شهرستان ایلام برگزار می شود.

وی بیان داشت: این جشنواره برای دومین بار است که در استان ایلام برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه سالانه در این منطقه 200 هکتار از باغات به کشت زردآلو اختصاص داده می شود، خاطرنشان کرد: سالانه در این منطقه بیش از 560 تن زردآلو برداشت می شود.

قاسم پور یادآور شد: اجرای برنامه های محلی، موسیقی محلی، بازی های بومی و محلی و برداشتهای گروهی زردآلو از برنامه های جانبی این جشنواره است.