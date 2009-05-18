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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

هفته سی و ششم فوتبال فرانسه/

بخت قهرمانی مارسی کمرنگ شد

بخت قهرمانی مارسی کمرنگ شد

تیم فوتبال مارسی یکشنبه شب در دیدار با لیون شکست خورد تا بخت قهرمانی این تیم در رقابت های این فصل فوتبال باشگاهی فرانسه کمرنگ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، المپیک مارسی یکشنبه شب در هفته سی و ششم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با نتیجه 3 بر یک در زمین خود مقابل لیون شکست خورد و در فاصله دو هفته به پایان رقابت ها، با بوردو، صدرنشین رقابت ها، 3 امتیاز اختلاف دارد.

سیلوین ویلتورد در دقیقه 81 تک گل میزبان را وارد دروازه حریف کرد و گل های لیون را کریم بنزما (31 - پنالتی و 43) و جونینیو (90) به ثمر رساندند. در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

 * لیل یک - نیس یک
* نانت یک - رن یک

جدول رده بندی:
1- بوردو 74 امتیاز
2- مارسی 71 امتیاز
3- لیون 67 امتیاز
4- پاریسن ژرمن 63 امتیاز
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18- سوشو 36 امتیاز
19- نانت 33 امتیاز
20- لوهاور 25 امتیاز

کد مطلب 880701

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