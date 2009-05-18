بخت قهرمانی مارسی کمرنگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، المپیک مارسی یکشنبه شب در هفته سی و ششم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با نتیجه 3 بر یک در زمین خود مقابل لیون شکست خورد و در فاصله دو هفته به پایان رقابت ها، با بوردو، صدرنشین رقابت ها، 3 امتیاز اختلاف دارد.
سیلوین ویلتورد در دقیقه 81 تک گل میزبان را وارد دروازه حریف کرد و گل های لیون را کریم بنزما (31 - پنالتی و 43) و جونینیو (90) به ثمر رساندند. در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* لیل یک - نیس یک
* نانت یک - رن یک
جدول رده بندی:
1- بوردو 74 امتیاز
2- مارسی 71 امتیاز
3- لیون 67 امتیاز
4- پاریسن ژرمن 63 امتیاز
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18- سوشو 36 امتیاز
19- نانت 33 امتیاز
20- لوهاور 25 امتیاز
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