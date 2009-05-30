قاچاقچیان میراث فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند

یدالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: این افراد با حفاریهای غیر مجاز در مناطق تاریخی استان، اقدام به خارج نمودن اشیاء قیمتی و قاچاق آن می نمودند.

وی بیان کرد: این گروه ها همچنین با فریب برخی از مردم سکه های و اشیاء زیر خاکی تقلبی را به آنان می فروختند که در همین راستا یک هزار و 300سکه تقلبی از این افراد کشف شد.

مرادی تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد دارای آثار و اماکن تاریخی زیادی است اما به دلیل کمبود نیروی کافی و متخصص با مشکلات زیادی در خصوص حفاظت از این مناطق تاریخی مواجه است.

وی با بیان اینکه آثار باستانی و اماکن تاریخی در هر کشور شناسنامه مردم آن کشور است، از مردم استان خواست این سازمان را در صیانت و حفاظت از آثار باستانی و اماکن تاریخی و جلوگیری از حفاری های غیر مجاز یاری رسانند.