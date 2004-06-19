  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۳۵

با برآورده نكردن خواسته گروگانگيران و قتل جانسون:

بوش و پاول قتل گروگان آمريكايي را محكوم كردند

" جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا و " كالين پاول" وزير امور خارجه آمريكا ضمن ابراز همدردي با اعضاي خانواده پل جانسون گروگان امريكايي و به قتل رسيدن وي توسط اعضاي القاعده را محكوم كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان، " جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ضمن ارسال پيام تسليت و همدردي براي خانواده " پل جانسون" گروگان آمريكايي كه توسط اعضاي القاعده به قتل رسيد اعلام كرد: " عليرغم تلاش ما براي مبارزه همه جانبه با تروريسم و فعاليتهاي تروريستي اين مقوله در سراسرجهان گسترش يافته و همچنان ادامه دارد. به قتل رسيدن گروگان آمريكايي توسط اعضاي القاعده نيزنشان داد كه راهي كه ما در مبارزه با تروريسم جهاني مي پيماييم راه درستي است."او تاكيد كرد هيچ توجيهي براي اين عمل وجود ندارد.

كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا نيز ضمن ابراز تاسف از كشته شدن " پل جانسون" گروگان آمريكايي  و محكوم كردن اين اقدام تروريستي اعضاي القاعده اعلام كرد: " به قتل رسيدن اين آمريكايي ما را در ادامه مبارزه با تروريسم جهاني مستحكم تر مي كند."

پنتاگون وزارت دفاع آمريكا نيز با انتشار بيانيه اي مرگ پل جانسون آمريكايي را محكوم كرد و مرگ وي را به خانواده اش تسليت گفت.

کد خبر 88075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها