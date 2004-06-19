بوش و پاول قتل گروگان آمريكايي را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان، " جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ضمن ارسال پيام تسليت و همدردي براي خانواده " پل جانسون" گروگان آمريكايي كه توسط اعضاي القاعده به قتل رسيد اعلام كرد: " عليرغم تلاش ما براي مبارزه همه جانبه با تروريسم و فعاليتهاي تروريستي اين مقوله در سراسرجهان گسترش يافته و همچنان ادامه دارد. به قتل رسيدن گروگان آمريكايي توسط اعضاي القاعده نيزنشان داد كه راهي كه ما در مبارزه با تروريسم جهاني مي پيماييم راه درستي است."او تاكيد كرد هيچ توجيهي براي اين عمل وجود ندارد.

كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا نيز ضمن ابراز تاسف از كشته شدن " پل جانسون" گروگان آمريكايي و محكوم كردن اين اقدام تروريستي اعضاي القاعده اعلام كرد: " به قتل رسيدن اين آمريكايي ما را در ادامه مبارزه با تروريسم جهاني مستحكم تر مي كند."

پنتاگون وزارت دفاع آمريكا نيز با انتشار بيانيه اي مرگ پل جانسون آمريكايي را محكوم كرد و مرگ وي را به خانواده اش تسليت گفت.