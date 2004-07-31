شاخه تحصيلي كاردانش به 150 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

اسفنديار چهاربند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه 20 درصد دانش آموزان در رشته كاردانش مشغول تحصيل هستند ، افزود : در حال حاضر تعداد دانش آموزان شاخه كاردانش 480 هزار نفر است كه اين تعداد براي سال آينده به 530 هزار دانش آموز افزايش مي يابد.

وي با تاكيد بر اينكه شاخه كاردانش نيازمند اعتباري حدود 20 ميليارد تومان براي تجهيز هنرستان هاي كشور است ، گفت : در سال تحصيلي آينده حدود 7 ميليارد تومان اعتبار به منظور تجهيز و تعمير هنرستان ها درنظر گرفته شده است كه اين اعتبار با توجه به تغييراتي كه در برخي از رشته ها به وجود آمده است ، به هيچ وجه پاسخگوي نياز شاخه تحصيلي كاردانش نيست.

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش با اشاره به اينكه براي استاندارد سازي هنرستانهاي كشور بيش از سه برابر مبلغ اختصاص يافته نياز است ، افزود : در سال تحصيلي آينده استانداردهاي رشته هاي صنايع خودرو ، فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، عمران و ساختمان سازي و برق و الكترونيك متناسب با بازار كار تغيير مي كند و به همين دليل بيشتر اعتبارات اختصاص يافته به شاخه كاردانش به اين رشته ها اختصاص مي يابد.