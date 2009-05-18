190 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید قنبری صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از مدیر صندوق مهر شهرستان فردوس به عنوان مدیر نمونه صندوق مهر در استان افزود: این میزان تسهیلات اشتغالزایی به سه هزار و 427 طرح در استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه از محل این طرح ها برای پنج هزار و 600 نفر اشتغال ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: 84 درصد طرح های اشتغالزایی که تسهیلات دریافت کردند منجر به اشتغال پایدار شده است.

به گفته این مسئول از نیمه دوم سال 85 تاکنون نیز به 29 هزار و 667 نفر تسهیلات ازدواج از سوی صندوق مهر پرداخت شده است.

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) شهرستان فردوس نیز از جذب یک میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی در این شهرستان خبر داد و افزود: جوانان متقاضی تسهیلات با داشتن نامه ریاست جمهوری یا ثبت نام در سایت صندوق مهرامام رضا با مراجعه به این صندوق وام اشتغال تا حد اکثر مبلغ 10 میلیون تومان دریافت نموده اند.

محمد حسین میثمی بیان داشت: بیشتر وامها در رابطه با مشاغل تولیدی و خدماتی بوده و در اختصاص آن مسائل کمی و کیفی رعایت شده است.

مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) فردوس سهم شهرستان در سال 87 را مبلغ 872 میلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: در سال گذشته تسهیلات ازدواج با همکاری صمیمانه مدیران بانکهای سطح شهرستان به تعداد 3200 زوج پرداخت شد که از این تعداد دو هزار و 500 نفر مبلغ یک میلیون تومان خرید کالا همچنین تعداد 700 نفر هر کدام مبلغ دو میلیون تومان تسهیلات نقدی دریافت کرده اند.

میثمی از راه اندازی باجه دریافت و پرداخت مهر امام رضا (ع) در فردوس خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده بزودی شاهد افتتاح و راه اندازی باجه دریافت و پرداخت صندوق مهر امام رضا (ع) در شهرستان فردوس خواهیم بود.