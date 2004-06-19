هر گونه تبليغ در سطح شهر بايد تابع مقررات سازمان زيبا سازي باشد

دكتر محمود احمدي نژاد با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري " مهر" افزود: بر اساس مصوبه اخير شوراي شهر تهران كل تبليغاتي كه در سطح شهر انجام مي شود بايد تابع مقررات سازمان زيبا سازي باشد.

وي تاكيد كرد: هر شركت و سازماني كه مايل به استفاده از فضاي عمومي شهر تهران براي تبليغات مورد نظر خود مي باشد بايستي در ابتدا مجوز خود را از مديريت شهري دريافت كند و سپس به وزارت ارشاد برود.

شهردارتهران گفت: طبق قانون سازمان زيبا سازي و آيين نامه اي كه براي تبليغات شهري تدوين شده است شهرداري بايد ضوابط استفاده از محيط هاي شهري براي تبليغات را با قوانين مصوب تطبيق دهد.

احمدي نژاد تصريح كرد: تبليغات در حوزه عمومي شهر شامل همه موارد و موضوعات تبليغي مي شود و شهرداري مي بايست در خصوص محتواي تبليغات دقت نظر و نظارت كافي و دقيق داشته باشد تا مانع از تضييع حقوق شهروندان گردد.

وي توجه به تبليغ كالاهاي توليد داخلي و اهتمام مديريت شهري تهران به رعايت مسائل اخلاقي در فضاهاي تبليغي شهر را از اولويت هاي واگذاري محيطهاي تبليغاتي به سازمانها و شركتهاي خواهان تبليغ دانست.

همچنين معاون خدمات شهري شهرداري تهران در اين ارتباط گفت: توجه به هويت معماري و سيماي منظر شهري و اولويت طراحي و اجرا به شكل مناسب آن امري مهم در زيباسازي شهر محسوب مي شود.

محمد جواد محمدي زاده با اشاره به وظيفه سازمان زيبا سازي در خصوص تبليغات شهري اظهار داشت: شهرداري تهران تحت هيچ شرايطي اجازه نمي دهد هر آنچه بخواهند تبليغ كنند وآشوبهاي بصري ايجاد نمايند، سيما و مظهر شهري بايستي آرام بخش و شاداب بوده و از خشونت و فريب مردم به دور باشد.