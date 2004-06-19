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۳۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۲۴

شهردار تهران در گفتگو با "مهر":

هر گونه تبليغ در سطح شهر بايد تابع مقررات سازمان زيبا سازي باشد

هر گونه تبليغ در سطح شهر بايد تابع مقررات سازمان زيبا سازي باشد

شهردار تهران با اشاره به مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص واگذاري اخذ مجوز از سوي سازمان زيباسازي براي شركتها و سازمانهايي كه مي خواهند از فضاي عمومي شهر بهره برداري تبليغاتي كنند ، گفت: سازمان زيباسازي به نيابت از شهرداري تهران وظيفه صيانت از حوزه عمومي شهر تهران را به عهده دارد.

دكتر محمود احمدي نژاد با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري " مهر" افزود: بر اساس مصوبه اخير شوراي شهر تهران كل تبليغاتي كه در سطح شهر انجام مي شود بايد تابع مقررات سازمان زيبا سازي باشد.

وي تاكيد كرد: هر شركت و سازماني كه مايل به استفاده از فضاي عمومي شهر تهران براي تبليغات مورد نظر خود مي باشد بايستي در ابتدا مجوز خود را از مديريت شهري دريافت كند و سپس به وزارت ارشاد برود.

شهردارتهران گفت: طبق قانون سازمان زيبا سازي و آيين نامه اي كه براي تبليغات شهري تدوين شده است شهرداري بايد ضوابط استفاده از محيط هاي شهري براي تبليغات را با قوانين مصوب تطبيق دهد.

احمدي نژاد تصريح كرد: تبليغات در حوزه عمومي شهر شامل همه موارد و موضوعات تبليغي مي شود و شهرداري مي بايست در خصوص محتواي تبليغات دقت نظر و نظارت كافي و دقيق داشته باشد تا مانع از تضييع حقوق شهروندان گردد.

وي توجه به تبليغ كالاهاي توليد داخلي و اهتمام مديريت شهري تهران به رعايت مسائل اخلاقي در فضاهاي تبليغي شهر را از اولويت هاي واگذاري محيطهاي تبليغاتي به سازمانها و شركتهاي خواهان تبليغ دانست.

همچنين معاون خدمات شهري شهرداري تهران در اين ارتباط گفت: توجه به هويت معماري و سيماي منظر شهري و اولويت طراحي و اجرا به شكل مناسب آن امري مهم در زيباسازي شهر محسوب مي شود.

محمد جواد محمدي زاده با اشاره به وظيفه سازمان زيبا سازي  در خصوص تبليغات شهري اظهار داشت: شهرداري تهران تحت هيچ شرايطي اجازه نمي دهد هر آنچه بخواهند تبليغ كنند وآشوبهاي بصري ايجاد نمايند، سيما و مظهر شهري بايستي آرام بخش و شاداب بوده  و از خشونت و فريب مردم به دور باشد.

 

کد مطلب 88083

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