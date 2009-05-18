همه مردم لرستان کارت ملی دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، عزیز شلال نژاد صبح دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ثبت احوال منطقه یک شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: به زودی در نیمه دوم سال جاری کار صدور شناسنامه ماشینی برای افراد بالای 15 سال آغاز می شود.

وی با تشریح مزایای این شناسنامه ادامه داد: کیفیت بالا و غیرقابل جعل بودن این شناسنامه از جمله مزایای آن محسوب می شود.

مدیرکل اداره ثبت احوال استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت 17 اداره ثبت احوال در سطح استان، بیان داشت: با توجه به اینکه برای خدمات رسانی به ساکنان جنوب شهر خرم آباد مشکلاتی وجود داشت، اداره ثبت احوال منطقه یک شهرستان خرم آباد راه اندازی شد.

شلال نژاد با اشاره به اینکه ساختمان این اداره در حال حاضر استیجاری است، خاطرنشان کرد: به زودی زمینی با زیربنای یک هزار مترمربع در منطقه گلدشت خرم آباد برای ساخت مکان ثبت احوال منطقه یک شهرستان خرم آباد از سوی مسکن و شهرسازی تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه با دایر شدن ثبت احوال منطقه یک شهرستان خرم آباد هفت نفر در این اداره مشغول بکار شده اند، ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این اداره مردم مناطق جنوبی خرم آباد به آسانی بتوانند به خدمات ثبت احوال دسترسی داشته باشند.