سیاستگذاری برای توسعه شهر الکترونیکی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جلالی امروز دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه با استفاده از شهر الکترونیکی می توان خدمات زیادی را در کشور ارائه کرد، گفت: شهر الکترونیکی تجمیع کننده همه خدمات شهری است و با توجه به اینکه امسال سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است، شهرالکترونیکی می تواند بستر ساز این الگو باشد از این رو طی دو روز برگزاری این کنفرانس مباحث اصلی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی با تاکید بر اینکه در برنامه پنچم به ایجاد این شهر توجهی نشده است ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این کنفرانس گامهایی را در جهت توجه بیشتر در برنامه پنجم برداشته شود.

وی به پانلهای این کنفرانس اشاره کرد و اظهار داشت: در دومین کنفرانس شهر الکترونیکی پانلهای پلیس الکترونیکی، کاربرد فناوری اطلاعات در شهر الکترونیکی، رسانه و جامعه اطلاعاتی، چالشهای فرهنگی و مباحث اخلاقی و امنیت، حقوقی و قضایی و نشست مشترک نخبگان و مسئولان در تبیین استراتژیک توسعه شهر الکترونیکی برگزار خواهد شد.

جلالی با بیان اینکه در این کنفرانس 850 مقاله ارسال شد، گفت: از این تعداد 200 مقاله به مرحله دوم راه یافتند که در مرحله نهایی 100 مقاله انتخاب و در طول کنفرانس ارائه می شود.

جلالی" توانمندسازی شهروندان (Empowering citizen)" را شعار این کنفرانس ذکر و خاطر نشان کرد: مقالات ارائه شده در این کنفرانس در زمینه هایی چون اخلاق در شهر الکترونیکی، توریست الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، خدمات در شهرهای الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و معلولان و جانبازان، بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، امنیت در شهرهای الکترونیکی و زیر ساختهای الکترونیکی است.

به گزارش مهر، دومین کنفرانس شهر الکترونیکی روزهای 3 و 4 خرداد ماه برگزار می شود.