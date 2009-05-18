بستر توسعه همکاری میان خراسان رضوی و اوگاندا در صنایع تبدیلی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس جمهور اوگاندا و هیئت همراه ضمن معرفی توانایی ها و استعدادهای خراسان رضوی از سرمایه گذاری بخش خصوصی استان با حمایت دولت اوگاندا در آن کشور حمایت کرد.

وی با بیان اینکه ایران در حوزه های مختلف با دنیا رابطه دارد، گفت: به دلیل احساس یگانگی بیشتر با کشورهای آفریقایی مایل به توسعه روابط با این کشورها هستیم.

استاندار خراسان رضوی به حضور سالانه 32 میلیون گردشگر در این استان اشاره کرد و افزود: مشهد به عنوان یک شهر توریستی مذهبی در ایران شناخته شده است و آماده ایم تجربیات خود را در حوزه گردشگری با اوگاندا به اشتراک بگذاریم.

محمدی زاده با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در کشور در حوزه کشاورزی، دامپروری، آبزیان و صنایع تبدیلی، گفت: با توجه به قدرت بالای اوگاندا در تولید محصولات متنوع کشاورزی و قدرت صنایع تبدیلی خراسان رضوی، بستر توسعه همکاری میان دو منطقه در خصوص ایجاد صنایع تبدیلی در اوگاندا فراهم است.

وی به معرفی استعدادهای بی نظیر خراسان رضوی در حوزه صنایع و معدن مربوط پرداخت و گفت: با بهره برداری از کارخانجات سیمان در حال ساخت در استان میزان تولید سیمان در استان به 10 میلیون تن افزایش می یابد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مهمترین معدن تولید سنگ آهن کشور در خراسان رضوی وجود دارد و در حوزه صنایع نساجی و خودرو نیز استعدادهای قابل توجهی در استان وجود دارد.

محمدی زاده با اشاره به ساخت سالانه یک میلیون خودرو در ایران گفت: سالانه 100 هزار خودرو و قطعات مورد نیاز برای 300 هزار خودرو در خراسان رضوی تولید می شود.

وی وجود دومین مخازن عظیم نفت و گاز کشور، موقعیت ترانزیستی خراسان رضوی و خدمات فنی و مهندسی را از دیگر توانایی های خراسان رضوی معرفی کرد و افزود: اجرای پروژه های نفت و گاز، ساخت سد و راه سازی، راه آهن و زیرساخت ها نیز زمینه مناسبی را برای همکاری میان اوگاندا و خراسان رضوی است.

استاندار خراسان رضوی به نرخ بالای سواد و تحصیل 180 هزار دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف در استان اشاره کرد و گفت: آماده ایم در حوزه منابع انسانی و ظرفیت سازی در مورد همکاری های آموزشی به خصوص آموزشی عالی و فنی و حرفه ای روابط خود را با اوگاندا توسعه دهیم.

همچنین یووری کاگوتا موسیوینی رئیس جمهور اوگاندا ضمن تقدیر از همت ایران برای استقلال و اتکا به خود در همه زمینه ها، توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه فرآوری صنایع غذایی، ایجاد پالایشگاه و همکاری های علمی و آموزشی را سه هدف اصلی سفر خود و هیئت همراه به ایران و خراسان رضوی اعلام کرد.

وی با اشاره به تبادلات تجاری بدون محدودیت و عوارض، میان اوگاندا و کشورهای آفریقا و برخی دیگر کشورها گفت: با توجه به ظرفیت بالای کشاورزی و دامداری در اوگاندا آماده همکاری با خراسان رضوی در حوزه صنایع تبدیلی هستیم.

رئیس جمهور اوگاندا خواستار حضور مهندسان خراسان رضوی در حوزه نفت، گاز و پالایشگاه در اوگاندا شد و افزود: امیدواریم روابط عمومی علمی و دانشگاهی و تبادل دانشجو در رشته های زراعت، بیوتکنولوژی، نفت و پزشکی میان خراسان رضوی و اوگاندا تقویت شود.