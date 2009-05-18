تاکید رهبر انقلاب بر تقویت ارتباطات مردم کردستان با سایر مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر یکشنبه در دیدار مسئولان و مدیران رده های مختلف دستگاه های اجرایی و اداری استان کردستان، خدمت به مردم را درمنطق اسلامی، ارزشی انسانی وحسنه ای الهی برشمردند و خدمت خستگی ناپذیر به مردم قدرشناس ایران را وظیفه سنگین همه مسئولان و مدیران کشور خواندند.



حضرت آیت الله خامنه ای خدمت به مردم کردستان را از جهات مختلف دارای اجر مضاعف دانستند و افزودند: نیاز بیشتر استان کردستان به کار و تلاش مسئولان - و شرایط دشواری که دشمنان اصلی نظام به دست گروهک‌های مزدور برای مردم مظلوم منطقه و خدمتگزاران آنها به وجود آوردند، ‌خدمت به مردم کردستان را از ثوابی دوچندان برخوردار می سازد.



ایشان به مسئولان استان کردستان خاطرنشان کردند: تصمیم گیری مرحله مهمی در تحقق یک هدف و آرمان است اما فراموش نکنید که عمل به تصمیمات است که می تواند یک هدف را واقعاً محقق کند بنابراین در اجرای تصمیماتی که به نفع مردم منطقه گرفته می شود کاملا جدی و پیگیر باشید.



رهبر انقلاب اسلامی کارهای انجام شده در استان را خوب و استاندار کردستان را خدوم و باکفایت دانستند و افزودند: واقعیاتی که ازخلال مشاهدات، گزارش‌های مردمی و بررسی هیأت های مختلف سفر، آشکار می شود نشان دهنده کمبودهای فراوانی است که فقط با "کار و تلاش خستگی ناپذیر" رفع خواهد شد.



ایشان اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی ارزشمند دولت و تحقق مصوبات دو روز پیش هیأت وزیران در سنندج را گامی بلند درحل مشکلات استان خواندند وبه استاندار و مدیران رده های مختلف کردستان تاکید کردند: با تکیه بر خداوند و کمک گرفتن از مردم برای اجرای کامل این مصوبات کمر همت ببندید که البته مسئولان مرکز هم باید به شما کمک کنند.



حضرت آیت الله خامنه ای تقویت ارتباطات وتفاهم معنوی و روحی میان مردم مومن و وفادارکردستان با مردم سایر مناطق کشور و سرمایه گذاری صنعتی و کشاورزی را از نیازهای اساسی استان کردستان دانستند و افزودند: مسئولان استان در این زمینه نیز وظایف سنگینی دارند.



ایشان، انقلاب اسلامی را معجزه ای الهی دانستند وافزودند: آثار پربرکت این معجزه ماندگار، ‌در منطقه و جهان هر روز آشکارتر می شود و مسئولان رده های مختلف کشور در پاسداری از چنین نظامی، وظایف بسیار خطیری دارند که به ویژه با کار و تلاش و خدمت به مردم ادا می شود.



در ابتدای این دیدار، استاندار کردستان در گزارشی از شاخص های مختلف استان گفت : طرح‌ها و برنامه های گوناگونی برای پیشرفت استان مصوب شده است که با اجرای آنها چهره کردستان به مراتب بهتر از وضع کنونی خواهد شد.



رهبرمعظم انقلاب اسلامی همچنین عصریکشنبه ازنمایشگاه سی طرح برگزیده مخترعان و نوآوران جوان استان کردستان بازدید کردند.